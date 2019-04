Overal verdwijnen stationscafés en -restauraties. Ze worden vervangen door koffiebars en 'allesomvattende concepten'. Meestal zonder alcohol. Dit is een requiem voor een bijzonder caféras.

Uren heb ik gesleten in het stationscafé van Gent-Sint-Pieters. Wachtend op een trein, of een lief dat toch nooit kwam. Ik ken alle muren vanbuiten, alle tekeningen die erop staan. De plek had iets groezeligs. In mijn herinnering stond de radio vastgeroest op Radio 2 en zong Neil Diamond er honderd keer per dag 'Sweet Caroline, good times never seemed so good'. Nooit riep iemand 'oh oh oh' terug.

...