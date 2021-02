Een huis bouwen dat 100 procent hun ding en duurzaam is en een leven lang mee kan: dat was het doel toen Corneel Verburgh (28) en Rianne Van der Wiel (28) anderhalf jaar geleden een stuk grond kochten. Nu kijkt het koppel uit naar het moment waarop de eerste steen gelegd zal worden.

Na jaren huren, verlangden ze naar een eigen plek, maar er was niet meteen iets wat hen echt aansprak. 'Tot we over dit project in Huldenberg hoorden', vertelt Corneel. 'Om jonge mensen naar de buurt te trekken, werden verkavelingen verkocht met een interessante korting. Aangezien Rianne in de buurt is opgegroeid, kregen we voorrang bij de verkoop. Een geluk, want bouwgrond is in deze regio - net als een woning - vaak moeilijk te betalen.'

...

Na jaren huren, verlangden ze naar een eigen plek, maar er was niet meteen iets wat hen echt aansprak. 'Tot we over dit project in Huldenberg hoorden', vertelt Corneel. 'Om jonge mensen naar de buurt te trekken, werden verkavelingen verkocht met een interessante korting. Aangezien Rianne in de buurt is opgegroeid, kregen we voorrang bij de verkoop. Een geluk, want bouwgrond is in deze regio - net als een woning - vaak moeilijk te betalen.' In september 2019 was de verkoop rond, daarna ging Corneels broer en architect aan de slag. 'We zijn blij dat we voor dit project kunnen rekenen op iemand die zo dicht bij ons staat. Dat is ook een van de redenen waarom ik liever wou bouwen dan verbouwen: we hebben volledig zelf in de hand met wie we in zee gaan. Die wens is gegroeid omdat we in ons huurappartement werden geconfronteerd met fouten die de aannemer jaren geleden maakte. Bij ons eigen huis wil ik de bouw nauw opvolgen, zodat we onszelf achteraf niks hoeven te verwijten.' 'Los van het belastingvoordeel ( nieuwbouwers betalen 21 procent btw, verbouwers slechts 6 procent is, red.) zie ik weinig voordelen aan verbouwen', gaat Rianne verder. 'Er komt evengoed tijd, geld en keuzestress bij kijken om een woning naar je hand te zetten. Dan bouw ik liever iets vanaf nul op, zonder dat we beperkt worden door ruimte-indelingen die we niet meer kunnen aanpassen. Bovendien zitten we nu niet vast aan een stijl die wordt bepaald door wat er al gebouwd is. Dit huis zal 100% onze goesting zijn.' Volgens de oorspronkelijke plannen zou de bouw al vroeger starten, maar nu lijkt het erop dat de eerste steen pas voor deze zomer is. Om de bouwwerken van dichtbij op te volgen, waren Rianne en Corneel van plan om de komende twee jaar in wooncontainers op de bouwwerf door te brengen. 'Zo konden we ook wat uitsparen', zegt Rianne. 'Het geld dat we voorzien hadden voor de koop en de opsmuk van de woonunits kwam ongeveer overeen met twee jaar huur. Maar door de containers na de bouw weer te verkopen, zouden we financieel voordeel doen.' Alleen bleken de woonunits niet op hun stuk grond te mogen staan. Corneel: 'Op het moment dat we wisten dat de verkavelingsvoorschriften de goedkeuring van de gemeente tegenspraken, hadden we de containers al gekozen en was het voorschot betaald.' Een opdoffer voor het koppel, want ze verloren het betaalde bedrag en moesten in allerijl op zoek naar een andere tijdelijke woning. 'Bij nader inzien is dat minder een probleem dan we eerst dachten: ons kindje dat in april geboren wordt, zullen we nu in een bakstenen huis kunnen verwelkomen. Al hadden we de hoge kost van de huur natuurlijk niet voorzien. Nu voelen we die nog niet, maar aan het einde van de bouwwerken zal deze situatie waarschijnlijk invloed hebben op wat we wel en niet kunnen afwerken. We hebben ons lesje geleerd voor de toekomst: alles dubbelchecken! Het is niet omdat je plannen hebt voor je eigen stuk grond, dat je die zonder problemen kan uitvoeren.' De nieuwe bouwaanvraag ligt voor. Het toekomstige huis wordt net geen passiefhuis - omdat de verkavelingsvoorschriften het vereisen, maar ook omdat Rianne en Corneel met duurzaamheid bezig zijn. 'Het is de bedoeling dat we hier jaren wonen', zegt Corneel, 'dus leggen we op duurzaam vlak de lat voor onszelf net iets hoger dan officieel nodig is. Ons hele dak zal vol liggen met zonnepanelen, we voorzien een warmtepomp in de tuin, hebben een regenput, investeren in isolatie... Onze EPC-waarde zal onder de twintig duiken.' 'Onze keuzes hebben we duurzaam én efficiënt proberen te maken, zodat we in het dagelijkse leven zo weinig mogelijk tijd verliezen met heen-en-weergeloop tussen ruimtes. De waskoker in de badkamer zal naar de kelder leiden, waar de wasmachines staan. De diepvriezer is bewust in de garage voorzien in de plaats van in de bergruimte, omdat de afstand tot aan het kookeiland vanaf de garage korter is. En we zijn voorbereid op onze oude dag: de trap is breed genoeg voor een traplift en we hebben heel weinig deuren.' Op hoe afgewerkt het huis zal zijn als ze erin trekken, heeft het koppel nog weinig zicht. 'We willen wel dat de vloer overal al ligt, maar het schilderwerk kunnen we later kamer per kamer afwerken', zegt Corneel. Rianne knikt. 'Ook de garage en de tuin zijn van minder belang. De leefruimtes vinden we het belangrijkste: de woonkamer, keuken, slaapkamers en badkamer zijn plekken waar je dagelijks uren vertoeft. Ideaal zou zijn mochten die helemaal klaar zijn als we in het huis trekken. Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst naar het nieuwe huurhuis verhuizen en die eerste steen leggen.'