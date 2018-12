Eigen partijbelang eerst: democratie wordt weer al te vaak uitgeschakeld door particratie

Op het lokale niveau was de vorming van het Gentse stadsbestuur het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Zoals in vele andere steden en gemeenten draaide de discussie in Gent niet zozeer rond een programma, wel rond wie er burgemeester zou worden. Uiteindelijk ging de sjerp naar Mathias De Clercq (Open VLD), die een bestuurscoalitie heeft gevormd met Groen-SP.A en de CD&V. De liberalen betalen daarvoor een hoge prijs, want Groen-SP.A krijgt zeven van de tien - én ook nog eens de zwaarste - schepenportefeuilles. De Open VLD mag er twee invullen, de CD&V levert de schepen van Burgerzaken en Protocol. Wat politicoloog Carl Devos (UGent) de commentaar ontlokte: 'Eén schepen, voor Burgerzaken en Protocol. Soms is er gewoon bij zijn inderdaad het enige wat telt.'

