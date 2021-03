Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert start de procedure om Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi uit te sluiten als partijlid. Dat laat hij woensdag weten in een mededeling.

El Kaouakibi ligt al een tijdje onder vuur voor mogelijk gesjoemel met subsidies. Een verslag van de bewindvoerder bij haar Antwerpse vzw Let's Go Urban lijkt dat vermoeden te bevestigen. Intussen werden er al verschillende procedures opgestart. De laatste in dat rijtje is een onderzoek van de Vlaamse Inspectie Financiën om de Vlaamse subsidies voor de vzw's van het parlementslid onder de loep te nemen.

Lachaert heeft naar eigen zeggen kennis genomen van dat verslag. 'Daarin zijn nieuwe feiten aan het licht gekomen, waarvan sommige onweerlegbaar lijken en niet te verzoenen zijn met de ethische standaarden die Open VLD als partij zichzelf oplegt', schrijft hij in een mededeling. 'Meer bepaald gaat het om hoe omgegaan is met subsidies die onder meer de stad Antwerpen voorzien heeft voor de werking van de vzw Let's Go Urban.'

Beschadiging van de partij

Zelfs indien er geen sprake is geweest van kwaad opzet, is de omgang met publieke middelen uiterst onzorgvuldig geweest, vindt Lachaert. 'Dit beschadigt Open VLD als partij, terwijl zij niet betrokken is bij de feiten.'

Lachaert vraagt de statutaire commissie van de partij nu om El Kaouakibi uit te sluiten als lid, op basis van de feiten die vandaag bekend zijn. Indien de commissie dat bevestigt, kan El Kaouakibi geen deel meer uitmaken van de liberale fractie in het parlement. Lachaert zal haar ook oproepen om haar parlementszetel op te geven.

