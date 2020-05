Kandidaat-voorzitter voor Open VLD Egbert Lachart hekelt in De Zondaghoe het exit-plan het onderwijs benadert. 'Veel ouders gaan de komende weken in de problemen komen. Ze moeten naar hun werk, maar hebben geen opvang.'

Lachaert prijst verder hoe de regering het land door de crisis heen geleid heeft en bijna het hele exitplan. Alleen dat het onderwijs zo traag opstart, is problematisch. Niet alleen het eerste, tweede en zesde leerjaar zouden naar school moeten kunnen gaan, zegt hij. 'Dat zou ruimer moeten. Alle kinderen van kleuter en lager moeten naar school kunnen. Dat zou al veel ouders helpen.' Lachaert maakt zich bovendien druk om de 'gigantische' leerachterstand die leerlingen oplopen. 'We moeten ons daar geen illusies over maken: dat zal zo zijn. Ik heb ook een zoon van tien. Die zit nu al twee maanden thuis. Dat is niet goed voor een kind.'

Lachaert spreekt zich uit ook over de volmachten van de regering. Die lopen in juni af en Lachaert wil geen verlenging. 'Ik wil een échte regering, met meerderheid. De drie regeringspartijen (Open VLD, MR en CD&V) zouden een startnota moeten opmaken, eventueel aangevuld met de SP.A van Connor Rousseau die zich constructief opstelt in deze crisis.' Het doel volgens Lachaert: 'Een regering tegen september.'

Lees het volledige interview met Egbert Lachaert in De Zondag.

