Eerste hulp bij asbest: praktische gids in 13 vragen

1. Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor minerale vezels die erg klein en onzichtbaar zijn. Het woord is afgeleid van ‘asbestos’, wat ‘onblusbaar’ betekent in het Oud-Grieks. De stof is brandwerend, isolerend en makkelijk te bewerken. Ze werd verwerkt in duizenden producten: van golfplaten en vloerbedekking tot tandpasta. Sinds eind 2001 geldt in België een verbod op asbest.

2. Hoe gevaarlijk is het?

Asbestvezels zijn vooral gevaarlijk als ze worden ingeademd. Het is wetenschappelijk bewezen dat asbestvezels onder meer longkanker, strottenhoofdkanker, eierstokkanker en mesothelioom kunnen veroorzaken. Mensen die via hun job vaak in contact komen met asbest, zoals in de bouwsector, lopen een groter risico.

3. Hoe herken ik asbest?

Asbest werd voor talloze toepassingen gebruikt. De website van OVAM en alertvoorasbest.be helpen u asbest te herkennen.

4. Hoe komt u te weten of u asbest in huis hebt?

Dat kan door zelf een staal te nemen van een verdachte plek. Hoe u een staal op een veilige manier kunt nemen, leest u op alertvoorasbest.be. Dat staal kunt u opsturen naar een erkend analyselab. Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vindt u een overzicht van erkende Vlaamse laboratoria die asbest identificeren.

5. Wat als ik een oud huis koop of verkoop?

Vanaf 23 november 2022 is het verplicht om bij de verkoop van een huis of gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. Alle info daarover vindt u op de website van OVAM.

6. Mag ik asbest zelf verwijderen?

Alleen hechtgebonden asbest, waarvan de dodelijke vezels niet loskomen, mag u zelf verwijderen. Bevindt het asbest zich binnenshuis, dan moet die bovendien onbeschadigd zijn. Gaat het om een tuinhuis buiten, dan mag u ook zelf beschadigde asbest verwijderen.

7. Hoe verwijder ik zelf asbest?

Platen losschroeven mag, die platen breken of erin zagen is uit den boze. Bevochtig de materialen, draag beschermende wegwerpkledij en hou kinderen uit de buurt. Op de site van OVAM vindt u instructievideo’s.

8. Hoe vind ik een erkende asbestverwijderaar?

Een lijst van erkende verwijderaars vindt u op werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx.

9. Hoeveel kost asbestverwijdering?

Dak- en gevelbekleding laten verwijderen kost ongeveer 1240 euro per ton, andere hechtgebonden asbest 1300 euro per ton en voor de meeste niet-hechtgebonden asbest kan dat oplopen tot 18.000 euro per ton.

10. Is er een verwijderpremie?

In bijna alle gemeenten wordt de ophaling van asbestcement aan huis aangeboden tegen een voordelig tarief. Op de site van OVAM kunt u zien wie in uw gemeente de ophaling organiseert. U vindt er ook een overzicht van alle mogelijke renovatie- en asbestpremies.

11. Mag ik asbestafval naar het containerpark brengen?

Ja, hechtgebonden asbest is welkom, maar asbestmateriaal moet altijd ingepakt worden in folie of in een big bag: zo’n luchtdichte verpakking kunt u vooraf bij uw containerpark kopen. Sommige containerparken halen asbest thuis op.

12. Wat als ik een bedrijf zie dat asbest op een verkeerde manier verwijdert?

Meld het aan uw lokale politiedienst of milieuhandhaver.

13. Waar kan ik terecht voor asbestgerelateerde aandoeningen?

Voor meer info kunt u terecht op asbestfonds.be of bij uw huisarts.