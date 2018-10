Eerste extreemrechtse burgemeester van Vlaanderen in Ninove?

Forza Ninove werd zes jaar geleden al de grootste in Ninove met 26,5 procent, maar viel toch uit het stadsbestuur. SP.A, Groen, CD&V en Open VLD sloten er een coalitie.

Die heeft na zondag geen meerderheid meer: SP.A, Groen en CD&V, verenigd in Samen, behaalde 7 van de 33 zetels, Open VLD 9. Forza Ninove behaalde bijna 40 procent van de stemmen en boekt 6 zetels winst, van 9 naar 15.

De huidige coalitie kan Forza nog altijd uit het stadsbestuur houden, maar dan moet het de N-VA (2 zetels) erbij nemen: Samen, Open VLD en N-VA zijn samen goed voor 18 van de 33 zetels.

Het is nog niet duidelijk of het cordon sanitaire doorbroken zal worden. Volgens de lokale N-VA-afdeling is Forza Ninove aan zet, maar de nationale kopstukken van de N-VA kunnen daar anders over oordelen.

'Genegeerd'

'Het staat vast dat we met onze partij geschiedenis schrijven in Ninove en dat we de traditionele partijen een hak zetten. We laten ze de rekening betalen voor zes jaar lang links beleid en het negeren van de wil van de kiezer', zegt D'haeseleer.

'Het is logisch dat de partij die 40 procent van de bevolking kan overtuigen, aan zet komt', zegt D'haeseleer. 'Het is jammer dat de N-VA zoveel stemmen verloren heeft. Ik had liever dat ze stand hadden gehouden en dat de zetels van de meerderheid kwamen. Ik ben een Vlaams-nationalist en iemand die gelooft dat er tussen Vlaamse partijen moet samengewerkt worden. Ik ga contact opnemen met de mensen van N-VA en zien hoe we met de situatie omgaan.'

'Ik hoop dat ik een aantal partners vind die beseffen dat deze verkiezingsuitslag in Ninove uniek is in de geschiedenis. We moeten er allemaal samen mee aan de slag en ik ben bereid daarvoor de leiding te nemen.'