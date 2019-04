Een nieuwe broedpoging van de visarend in Vlaanderen is mislukt, mogelijk als gevolg van... natuurbeheersactiviteiten.

Er is weer dramatisch nieuws uit de Vlaamse vogelwereld, meer bepaald de roofvogelwereld. Een unieke poging tot broeden van een koppel visarenden in het Midden-Limburgse vijvergebied is (nu al) mislukt. In de week voor Pasen werd er nestbouw en paargedrag waargenomen. Op Pasen zelf was er de ganse dag intense activiteit van het koppel op het nest. Maar op Paasmaandag waren de vogels plots gevlogen. En toen was er niets meer...

