Maandag buigt de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zich over de bijzondere opsporingsmethoden die aangewend zijn in het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem.

Het is één van de stappen die nog moeten gezet worden in aanloop naar het assisenproces over de aanslagen, dat volgens de laatste plannen in september 2021 van start zou gaan. Dat proces vindt plaats in de oude NAVO-gebouwen in Evere, de zitting van de KI maandag vindt plaats in het Brusselse justitiepaleis.

De aanslagen van 22 maart op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek kostten het leven aan 32 mensen, terwijl zo'n 340 personen gewond raakten. Beide aanslagen kwamen een viertal maanden na de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs en waren het werk van dezelfde cel IS-terroristen. Drie terroristen lieten die dag zelf het leven maar in de weken en maanden nadien werden in totaal 13 personen in verdenking gesteld. Een groot deel van hen zit nog steeds in voorlopige hechtenis.

Op de zitting van maandag moet de KI nu oordelen of de bijzondere opsporingmethoden die bij het gerechtelijk onderzoek gebruikt zijn, regelmatig en volgens de wettelijk voorziene voorschriften werden aangewend. Het gaat om een zeer technische zitting, waarop enkel de correcte en wettelijke toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden zal besproken worden.

Over het dossier en de feiten zal op de zitting niet gesproken worden.

Alle partijen, openbaar ministerie, burgerlijke partijen en inverdenkinggstelden, krijgen het woord, maar dat zal in twee fases gebeuren.

De zitting voor de inverdenkinggestelden en hun advocaten vindt eerst plaats in de gebruikelijke zaal van de KI, de zitting voor de burgerlijke partijen zal plaatsvinden in de assisenzaal. Beide zittingen vinden achter gesloten deuren plaats en zijn dus niet toegankelijk voor derden en de pers.

Eenmaal de BOM-controle uitgevoerd is, wordt het dossier vastgesteld voor de raadkamer. Die moet dan beslissen welke personen uiteindelijk voor de aanslagen zullen moeten terechtstaan. Een datum voor die raadkamerzitting is er nog niet.

Het is één van de stappen die nog moeten gezet worden in aanloop naar het assisenproces over de aanslagen, dat volgens de laatste plannen in september 2021 van start zou gaan. Dat proces vindt plaats in de oude NAVO-gebouwen in Evere, de zitting van de KI maandag vindt plaats in het Brusselse justitiepaleis. De aanslagen van 22 maart op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek kostten het leven aan 32 mensen, terwijl zo'n 340 personen gewond raakten. Beide aanslagen kwamen een viertal maanden na de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs en waren het werk van dezelfde cel IS-terroristen. Drie terroristen lieten die dag zelf het leven maar in de weken en maanden nadien werden in totaal 13 personen in verdenking gesteld. Een groot deel van hen zit nog steeds in voorlopige hechtenis. Op de zitting van maandag moet de KI nu oordelen of de bijzondere opsporingmethoden die bij het gerechtelijk onderzoek gebruikt zijn, regelmatig en volgens de wettelijk voorziene voorschriften werden aangewend. Het gaat om een zeer technische zitting, waarop enkel de correcte en wettelijke toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden zal besproken worden. Over het dossier en de feiten zal op de zitting niet gesproken worden. Alle partijen, openbaar ministerie, burgerlijke partijen en inverdenkinggstelden, krijgen het woord, maar dat zal in twee fases gebeuren. De zitting voor de inverdenkinggestelden en hun advocaten vindt eerst plaats in de gebruikelijke zaal van de KI, de zitting voor de burgerlijke partijen zal plaatsvinden in de assisenzaal. Beide zittingen vinden achter gesloten deuren plaats en zijn dus niet toegankelijk voor derden en de pers. Eenmaal de BOM-controle uitgevoerd is, wordt het dossier vastgesteld voor de raadkamer. Die moet dan beslissen welke personen uiteindelijk voor de aanslagen zullen moeten terechtstaan. Een datum voor die raadkamerzitting is er nog niet.