De voorzitters van MR, Open VLD en CD&V willen dat er eerst een vergadering komt met de zes Arizona-partijen (N-VA, MR, CD&V, Open VLD, CDH en SP.A) alvorens de gesprekken voor de vorming van een nieuwe regering worden geopend naar andere partijen zoals de PS. Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez donderdag gezegd op de RTBF-radio.

De uitnodiging voor zo'n vergadering zou in de komende uren vertrekken. De vergadering zelf moet volgens Bouchez plaatsvinden voor de nationale feestdag op 21 juli.

Bedoeling van zo'n vergadering met de zes betrokken partijen zou zijn om een 'kader en een agenda' vast te leggen in soort 'startnota'. Die startnota zou dat dan vervolgens voorgelegd kunnen worden aan andere partijen zoals de PS en Ecolo/Groen.

'Vandaag zegt iedereen dat ze een regering willen, dus moet men aan tafel gaan zitten', aldus Bouchez, die herhaalde dat er dringend een regering nodig is om werk te maken van de relance.

