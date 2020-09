Orry Van de Wauwer, Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V, roept de federale en de Vlaamse regering op om meer solidariteit te tonen met de meest kwetsbaren onder de zwakkeren.

De afgelopen week raakte het nieuws bekend dat België twaalf Niet-Begeleide Minderjarige Vluchtelingen (NBMV) van het Griekse vluchtelingenkamp Moria zou opvangen. NBVM, dat zijn kinderen die zonder ouders of volwassen familieleden, helemaal alleen dus, in kampen zitten.

In Griekenland verblijven zo naar schatting 5500 minderjarige vluchtelingen, op de vlucht voor oorlog en geweld, zonder ouders in overvolle vluchtelingkampen. Zonder hoop, voorzieningen, onderwijs. Zonder perspectief om een nieuw en veilig leven uit te bouwen.

Één vluchtelingenkind per gemeente? Wir schaffen das!

Dan is het schandalig dat België, net als vele andere Europese landen, wegkijken. Of, als schaamlapje, 12 kinderen zou opvangen. Gelukkig verduidelijkte minister De Block dat ons land tot 150 kinderen zou opvangen. Terecht, we kunnen immers makkelijk meer doen.

Europees spreidingsplan

Europese landen kunnen deze kinderen perspectief bieden. Met een spreidingsplan over Europa, is dit maar een klein aantal kinderen dat elk land zou opvangen.

Zo lanceerde de Europese commissie een oproep aan de Europese lidstaten om 1.600 minderjarige vluchtelingen, die zonder begeleiding in vluchtelingkampen zitten, over te nemen van Griekenmand.

Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Ierland, Finland, Portugal en Kroatië toonden zich eerder al bereid jongeren over te nemen uit de Griekse vluchtelingkampen. Ook België nam deel aan technische gesprekken. Nu, na Moria, zal België dus ook gedeeltelijk haar verantwoordelijkheid nemen.

De oproep van de Europese Commissie gaat echter om slechts 1600 van de 5500 niet-begeleide kinderen. Dit is niet verregaand genoeg. Een kleine, eenvoudige rekensom toont dat dit helemaal geen zware opdracht is.

Één kind per gemeente

Indien slechts 10 Europese landen de 5500 kinderen onderling zou spreiden, komt dit neer op 550 kinderen per land. Grote landen zouden meer kinderen kunnen opvangen dan kleinere. Maar zelfs indien België een tiende van deze kinderen zou opvangen, zou dit - met 581 gemeenten in ons land - nog niet één kind per gemeente inhouden. Om het met de woorden van Angela Merkel - die ook vandaag met Duitsland weer het goede voorbeeld geeft - te zeggen: Wir schaffen das.

Waar wacht de Belgische overheid op De coronavirus vormt ook een reële bedreiging voor de vluchtelingen in deze kampen. Zij verblijven daar met veel te veel, zodat zelfs elementaire basishygiëne niet gegarandeerd is. Afstand houden en je handen wassen is onmogelijk in de overvolle kampen met onvoldoende water en zeep. Daarenboven is er ook een schrijnend tekort aan medisch- en zorgpersoneel.

Dus komaan, Maggie De Block en federale collega's, toon onze solidariteit met de meest kwetsbaren onder deze zwakkeren. Maar ook Vlaanderen kan heel wat doen. Komaan ook Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur: moedig de lokale besturen aan om elk één kind op te vangen, zoals het stadsbestuur van Gent ook al liet weten dat ze haar verantwoordelijk wil en kan nemen.

Laat ons als land onze solidariteit tonen. In de eerste plaats met niet-begeleide kinderen. Meer dan 12 of 150, liefst.

De afgelopen week raakte het nieuws bekend dat België twaalf Niet-Begeleide Minderjarige Vluchtelingen (NBMV) van het Griekse vluchtelingenkamp Moria zou opvangen. NBVM, dat zijn kinderen die zonder ouders of volwassen familieleden, helemaal alleen dus, in kampen zitten.In Griekenland verblijven zo naar schatting 5500 minderjarige vluchtelingen, op de vlucht voor oorlog en geweld, zonder ouders in overvolle vluchtelingkampen. Zonder hoop, voorzieningen, onderwijs. Zonder perspectief om een nieuw en veilig leven uit te bouwen. Dan is het schandalig dat België, net als vele andere Europese landen, wegkijken. Of, als schaamlapje, 12 kinderen zou opvangen. Gelukkig verduidelijkte minister De Block dat ons land tot 150 kinderen zou opvangen. Terecht, we kunnen immers makkelijk meer doen.Europees spreidingsplan Europese landen kunnen deze kinderen perspectief bieden. Met een spreidingsplan over Europa, is dit maar een klein aantal kinderen dat elk land zou opvangen.Zo lanceerde de Europese commissie een oproep aan de Europese lidstaten om 1.600 minderjarige vluchtelingen, die zonder begeleiding in vluchtelingkampen zitten, over te nemen van Griekenmand.Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Ierland, Finland, Portugal en Kroatië toonden zich eerder al bereid jongeren over te nemen uit de Griekse vluchtelingkampen. Ook België nam deel aan technische gesprekken. Nu, na Moria, zal België dus ook gedeeltelijk haar verantwoordelijkheid nemen. De oproep van de Europese Commissie gaat echter om slechts 1600 van de 5500 niet-begeleide kinderen. Dit is niet verregaand genoeg. Een kleine, eenvoudige rekensom toont dat dit helemaal geen zware opdracht is. Één kind per gemeenteIndien slechts 10 Europese landen de 5500 kinderen onderling zou spreiden, komt dit neer op 550 kinderen per land. Grote landen zouden meer kinderen kunnen opvangen dan kleinere. Maar zelfs indien België een tiende van deze kinderen zou opvangen, zou dit - met 581 gemeenten in ons land - nog niet één kind per gemeente inhouden. Om het met de woorden van Angela Merkel - die ook vandaag met Duitsland weer het goede voorbeeld geeft - te zeggen: Wir schaffen das.Waar wacht de Belgische overheid op De coronavirus vormt ook een reële bedreiging voor de vluchtelingen in deze kampen. Zij verblijven daar met veel te veel, zodat zelfs elementaire basishygiëne niet gegarandeerd is. Afstand houden en je handen wassen is onmogelijk in de overvolle kampen met onvoldoende water en zeep. Daarenboven is er ook een schrijnend tekort aan medisch- en zorgpersoneel. Dus komaan, Maggie De Block en federale collega's, toon onze solidariteit met de meest kwetsbaren onder deze zwakkeren. Maar ook Vlaanderen kan heel wat doen. Komaan ook Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur: moedig de lokale besturen aan om elk één kind op te vangen, zoals het stadsbestuur van Gent ook al liet weten dat ze haar verantwoordelijk wil en kan nemen. Laat ons als land onze solidariteit tonen. In de eerste plaats met niet-begeleide kinderen. Meer dan 12 of 150, liefst.