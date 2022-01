Meer dan één op de zeven agenten van de lokale politie in Vlaanderen heeft last van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dat schrijft De Standaard donderdag op basis van een onderzoek van de KU Leuven bij 1.896 politiemedewerkers.

Bij de operationele politiemensen gaf 7,4 procent aan te lijden aan de vier symptomen van PTSS: de herbeleving van het incident, het vermijden van gedachten of situaties die aan het incident doen denken, een doorgedreven waakzaamheid en spanning, en een sterk negatieve impact op het dagelijkse functioneren. Nog eens 7,6 procent sukkelt met drie van de vier symptomen.

'Alles wijst erop dat dit de absolute ­ondergrens is', zegt Nils Rentmeesters, als onderzoeker aan de faculteit psychologie van de KU Leuven auteur van de studie en psycholoog op de medische dienst van de federale politie. 'Agenten zijn geneigd hun klachten te onderschatten.'

PTSS wordt vooral veroorzaakt door incidenten met wapens, levensgevaarlijke situaties, seksueel grensoverschrijdend gedrag en voorvallen met een ernstige emotionele impact.

Opvallend: posttraumatische stress komt even vaak voor in de verschillende politiezones, net als bij mannen en vrouwen en bij verschillende leeftijdscategorieën.

