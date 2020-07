Dat is het hoogste percentage in België. Het vrouwelijk ondernemerschap in de hoofstad nam de afgelopen jaren sterk toe.

De tweejaarlijkse barometer die Women in Business presenteert, toont aan dat vrouwen die ondernemen steeds minder een uitzondering vormen in het Brussels gewest. In de eerste plaats tonen de cijfers dat 52 procent van de vrouwen tussen 15 en 64 jaar een job had in 2018. Dat is een stijging van twee procentpunt tegenover het voorgaande jaar. Wanneer dieper op de cijfers wordt ingegaan, blijkt dat 27.000 vrouwen onder de 65 jaar, hetzij 10 procent van alle werkende vrouwen in Brussel, onderworpen waren aan de sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. In tien jaar tijd is het aantal vrouwelijke zelfstandigen in het Brussels gewest maar liefst met 30 procent gestegen en het aantal vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep zelfs met meer dan 50 procent. 'Deze bemoedigende vooruitgang van het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel moet worden onderstreept. Ook al zijn ze nog steeds verhoudingsgewijs minder talrijk dan mannen, zelfstandige vrouwen dragen steeds meer innovatieve projecten in het Brusselse ecosysteem. We moeten hen blijven aanmoedigen om de sprong te wagen en hen tegelijkertijd bewust maken van de valkuilen die moeten worden vermeden', aldus staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo).