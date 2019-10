Naar aanleiding van de Werelddag tegen Armoede op 17 oktober organiseerde De Vrolijke Kring vzw, een organisatie uit Ronse waar armen het woord nemen, een avond voor haar vrijwilligers en sponsors. Guy Janssens sprak er gisteren onderstaande dankwoord uit. 'U investeert in mensen en dat is de beste belegging die u kunt doen.'

Zo'n dag als vandaag, fantastisch! Fantastisch als mensen er voor andere mensen willen zijn.

Want armoede gaat altijd samen met gemis en verdriet. Er ontbreekt wat in je leven.

Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Maar ook een kwestie van leven met een ontevreden gevoel. Een gemis aan waardering. En persoonlijk vind ik dat nog erger dan het moeilijk kunnen rond komen.

Door het gemis aan waardering, ontstaan negatieve gevoelens. Je wil er bij horen, maar dat gaat niet. Je wil gezien worden, serieus genomen worden, gehoord worden.

In De Vrolijke Kring luistert men naar je, je wordt daar als mens serieus genomen, je wordt daar gehoord. Je leert elkaars pijnen en verdriet kennen. Hoe meer je de andere leert kennen, hoe meer begrip en vertrouwen er ontstaat.

Vanavond zou ik een dankwoordje brengen, maar als je voor iets bedankt, dan wijst dat altijd terug naar iets dat je gekregen of ontvangen hebt.

'Vraag mij: een hogere uitkering of meer waardering? Dan kies ik voor meer waardering'

Onze begeleidster Leen en ikzelf zouden samen het dankwoord voor vanavond voorbereiden. Ik vroeg per mail aan Leen: 'Leen, vind je het goed dat ik de tekst die ik heb voorbereid, je niet doorstuur, vertrouw me maar.' Waarop Leen antwoordde: 'Spannend, Guy. Ik vertrouw je.'

Toen ik dat las - 'Guy, ik vertrouw je' - kwamen de tranen.

Vertrouwen is voor mij het mooiste cadeau dat iemand een ander kan geven. De ander ziet je dan als een volwaardig persoon.

Armoede is niet enkel een kwestie van een te laag inkomen. Maar vooral van een gemis aan waardering. Waardering is een basisbehoefte om je goed te voelen. En deze basisbehoefte heb ik persoonlijk gemist in mijn leven.

Als men mij vandaag zou vragen: wat wil je het liefst, een hogere uitkering of meer waardering? Dan kies ik voor meer waardering.

Velen van u steunen De Vrolijke Kring zowel door te helpen als financieel. Uw steun heeft zin. U investeert in mensen en dat is de beste belegging die u kunt doen.

Ik wil u daarvoor danken, want uw steun heeft een verschil gemaakt in mijn leven. En niet alleen in mijn leven. Velen die door De Vrolijke Kring gesteund zijn en worden, hebben dit ook zo ervaren.

Daarom wil ik vanavond, recht uit mijn hart, zeggen: merci! Aan alle vrijwilligers en sponsors en aan allen die betrokken zijn bij het werk van De Vrolijke Kring: een dikke, dikke, dank u wel.

Guy Janssens