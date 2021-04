'Vaccins lossen niet alles op', zegt de bekende Franstalige epidemioloog Marius Gilbert.

'We moeten afstappen van de huidige corona-aanpak, waarbij hele sectoren, zoals de scholen, de horeca of de contactberoepen, worden gesloten', schreven drie vooraanstaande Franstalige corona-experts begin deze week in een open brief in Le Soir. De experts pleiten voor een benadering op maat, waarbij afzonderlijke plaatsen en ruimtes onder de loep worden genomen en zo mogelijk van een 'covid safe'-label voorzien. 'Het idee is niet om morgen de huidige sectoraanpak overboord te gooien', legt epidemioloog Marius Gilbert (ULB) uit. 'Die aanpak blijft zeker nog een aantal weken nodig, er is op dit moment gewoon geen alternatief. Het gaat ons veeleer om de komende herfst en winter. Het probleem met de aanpak per sector is namelijk dat plaatsen waar het risico op besmetting eigenlijk heel verschillend is, toch op dezelfde manier worden bestraft. In de cultuursector zijn er grote, goed geventileerde zalen, waar je perfect veilige evenementen kunt organiseren. Andere zalen, zonder goed werkend verluchtingssysteem bijvoorbeeld, zijn dan weer problematisch. Maar we scheren iedereen over dezelfde kam. Hetzelfde met de contactberoepen. Bij kappers die de ramen en deuren kunnen openzetten, is het gevaar op besmetting veel kleiner dan in een kleine, gesloten cabine van een schoonheidssalon. We zouden dus voor elke specifieke plek een risico-afweging moeten maken. De gemeenten zouden daarvoor kunnen instaan. En waar nodig zouden door middel van subsidies of publieke investeringen de nodige aanpassingen kunnen gebeuren.' Dat zou maatschappelijk en economisch alvast veel minder kosten, redeneren de experts, dan over een paar maanden opnieuw volledige sectoren op slot te zetten. Gewezen ULB-rector Yvon Englert, vandaag ' monsieur vaccination' voor het Waals Gewest, zei in het RTBF-journaal te geloven dat we deze herfst terug kunnen naar een normaal leven, zonder mondmaskers of afstand houden. 'Het kán,' zegt Gilbert, 'en ik hoop natuurlijk dat vaccineren zal volstaan, maar het is wel heel riskant om alleen daarop te rekenen. Vaccins lossen niet alles op. Je ziet in de rest van de wereld nieuwe coronavarianten opduiken, waarvan sommige toch wat resistent blijken tegenover sommige vaccins. En aangezien het niet verplicht is om je te laten vaccineren, zullen sommige mensen dat ook niet doen. Dus is het heel goed mogelijk dat de epidemie bij momenten opnieuw opflakkert. Deze zomer wordt de situatie veel beter - een vrij groot deel van de bevolking zal dan al zijn gevaccineerd en in de zomer zijn er sowieso minder besmettingen - maar het gevaar is reëel dat we in de herfst toch opnieuw problemen krijgen.'