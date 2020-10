Twintig procent van de Belgen wil geen vaccin tegen corona. 'Het wordt heel belangrijk om daarrond goed campagne te voeren.'

12 procent van de Belgen zal zich 'zeker niet' laten inenten met een goed werkend vaccin tegen het coronavirus, 8 procent 'waarschijnlijk niet'. Daarbij komt dat 27 procent het nog niet weet. Dat betekent dat slechts de helft van de bevolking er nu al van overtuigd is dat ze ingeënt wil worden met zo'n vaccin. Dat blijkt uit een enquête die door het onderzoeksbureau Kantar werd afgenomen in opdracht van Knack*. Daarbij zijn er heel opvallende verschillen onder de Belgische bevolking. Bij de Franstaligen zegt nu al 19 procent 'zeker nee' tegen een vaccin, tegenover 7 procent Nederlandstaligen. Opvallend is ook dat 15 procent van de vrouwen niet wil horen van een vaccin, tegenover 8 procent van de mannen. En bij de lage inkomens is het verzet tegen een inenting het grootst: 25 procent antwoordt 'zeker niet', terwijl dat bij de grootverdieners 10 procent is. 'We merken dat het wantrouwen tegenover een vaccin licht toeneemt', zegt hoogleraar Pierre Van Damme, vaccinoloog aan de UAntwerpen. 'Dat heeft zeker te maken met het feit dat er nu eens wordt geschreven dat er eind dit jaar al een vaccin zal zijn, dan weer is het voor maart. Soms wordt ook opgeworpen dat een vaccin niet zal werken. Dat voedt de onzekerheid. Daarnaast neemt de ongerustheid toe door de vaart die er gezet wordt achter de ontwikkeling van een vaccin tegen corona. Maar mensen moeten begrijpen dat er een verschil is tussen snel ontwikkelen en voorrang geven: de ontwikkeling van dit vaccin wordt niet versneld, er wordt wel voorrang aan gegeven. Daarom zal er zo vlug een vaccin zijn.' Gevraagd waarom men zich niet zou laten inenten, zegt 53 procent van degenen die weigerachtig staan tegenover een vaccin dat ze bang zijn voor bijwerkingen, 32 procent is tegen vaccinaties, 8 procent denkt dat genoeg andere mensen zich zullen laten inenten en 3 procent verklaarde dat ze het coronavirus al hadden gehad. 'Het vaccin tegen corona wordt volgens de normale procedure ontwikkeld voordat het op de markt komt', benadrukt Van Damme. 'Het doorloopt alle noodzakelijke studiefases en zal zelfs bij veel meer mensen getest worden dan veel andere geneesmiddelen. We zullen dus veel beter op de hoogte zijn van de veiligheid van het vaccin.' 'We moeten dat zeker beter uitleggen, want het is natuurlijk uiterst belangrijk dat heel veel mensen zich laten vaccineren', aldus Van Damme. 'We weten nog niet hoe doeltreffend het vaccin zal zijn, maar stel dat het bij 80 procent van de ingeënte personen goed werkt en dat 70 procent van de bevolking, uit alle geledingen van de samenleving, zich laat inenten. Dan komen we pakweg tot een groepsimmuniteit tegen corona van 60 procent. Tel daar nog de mensen bij die het coronavirus hebben gehad en daardoor beschermd zijn, dan gaan we naar 70 procent. Dan kun je spreken van een goede bescherming van de bevolking. Maar er zijn twee voorwaarden. Eén: het vaccin moet bij 80 procent van de mensen werken, en dat weten we nog niet. Twee: 70 procent van de bevolking moet zich laten inenten. Het wordt heel belangrijk om daarrond goed campagne te voeren.'