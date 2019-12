Econoom Willem Sas over de kosten van het confederalisme: 'Het geld is níét op'

Net als aan het begin van vorige zomer is België aan het begin van 2020 nog altijd in blijde verwachting van een nieuwe regering. Of de formatie zo lang duurt omdat het land er zo slecht aan toe is, betwijfelt econoom Willem Sas.

WILLEM SAS 'Het pensioenrapport van Frank Vandenbroucke biedt goede recepten. Maar welke politicus heeft het gelezen?' © FRANKY VERDICKT

'De N-VA maakt ons wijs dat het confederalisme een plan is voor de toekomst van het land', zegt Willem Sas. 'Maar dat is helemaal geen plan die naam waardig.' Sas - hij schreef een doctoraat aan de KU Leuven over fiscaal federalisme en is nu assistant professor aan de universiteit van Stirling - is een van de felste critici van het confederalisme in de versie van de N-VA.

