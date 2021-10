'Het gebeurt niet vaak dat er zo snel zo veel banen beschikbaar komen', meent Didier Paquot, hoofdonderzoeker bij het Institut Destrée.

De Waalse arbeidsmarkt schreeuwt om verse krachten. Alleen in de bouw zijn er 10.000 openstaande banen. De Waalse bouwconfederatie riep vorige week op tot een 'union sacrée' van bouwsector, vakbonden en Waalse regering om die jobs in te vullen. Anders komen de economische relance, de klimaatdoelstellingen en de wederopbouw na de overstromingen in het gedrang.

...

De Waalse arbeidsmarkt schreeuwt om verse krachten. Alleen in de bouw zijn er 10.000 openstaande banen. De Waalse bouwconfederatie riep vorige week op tot een 'union sacrée' van bouwsector, vakbonden en Waalse regering om die jobs in te vullen. Anders komen de economische relance, de klimaatdoelstellingen en de wederopbouw na de overstromingen in het gedrang. Er moet volgens de sector ook een imagocampagne komen, want de meeste banen in de bouw zijn goedbetaald en allang niet meer vuil en gevaarlijk. 'We zitten niet meer in Germinal', zei François Carnoy, de voorzitter van de Waalse bouwsector, naar de steenkoolmijn uit de verhalen van de negentiende-eeuwse schrijver Emile Zola. De Forem, de Waalse VDAB, heeft dit najaar dertig procent meer vacatures in de aanbieding dan een jaar geleden. Daartegenover staat wel een robuust leger van ruim 200.000 Waalse werklozen. 'Dit is echt hét moment om Wallonië weer aan het werk te zetten', zegt econoom Didier Paquot, chief economist bij het Institut Destrée. 'Er wordt veel gesproken over krapte in de bouw en de horeca, maar er is vandaag in Wallonië veel werkgelegenheid in vrijwel alle economische sectoren, ook in de oude industriegebieden, en voor alle soorten profielen en opleidingsniveaus.' Een gunstige setting, aldus Paquot, en een kans die Wallonië met beide handen moet aangrijpen. 'Het gebeurt niet vaak dat er zo snel zo veel banen beschikbaar komen. Bovendien zorgen jobs en economische activiteit weer voor nieuwe banen. Je komt, als je het goed aanpakt, in een positieve spiraal terecht.' Enige voorwaarde: Wallonië moet het ijzer smeden terwijl het heet is. 'Er is geen tijd te verliezen. Het kan niet dat Waalse werkgevers nu een paar maanden moeten wachten op geschikte arbeidskrachten. De Forem moet massaal mobiliseren en in actie komen: Waalse werkzoekenden op de huid zitten, van dichtbij volgen en intensief begeleiden naar werk. En ook een paar tandjes hoger schakelen met korte opleidingen.' De Forem ligt al een tijd onder vuur. De Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling zou ondermaats presteren qua activering van werkzoekenden, en bleek afsteken bij de Vlaamse VDAB. 'Dat vinden ook veel Walen, niet het minst Waalse bedrijfsleiders. Dat is heel bizar voor een dienst die actief is in een regio met een grote structurele werkloosheid', zegt Paquot. 'Er is nu wel een nieuw decreet in verband met de werking van de Forem, maar dat wordt pas begin volgend jaar van kracht. De Forem moet nú, op korte termijn, 20.000 à 30.000 Walen aan het werk zetten. Als we dit momentum niet verknoeien, kan Wallonië over een paar jaar de werkloosheid met 2 à 3 procent doen dalen, richting een meer aanvaardbare 6 procent.'