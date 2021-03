De Kamerfractie van Ecolo-Groen vraagt snel een hoorzitting met Frank Robben, de topman van Smals. Aanleiding is een bericht in Le Soir over de elektronische verzameling van gegevens over burgers.

Robben is de topman van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van e-Haelth, maar ook van de vzw Smals, een IT-dienstverlener in de Belgische sociale sector.

Het project waarover Le Soir woensdag schrijft, heet 'Putting data at the center'. Bedoeling is een elektronisch kruispunt te creëren waar een hele reeks (gedecentraliseerde) gegevens worden gekruist. Ook de private sector zou bij het project worden betrokken.

Er bestaat vandaag geen wet om zo'n project toe te laten. Niettemin zou het al in een vergevorderd stadium zitten. Volgens anonieme getuigen in de Franstalige krant zou het plan het mogelijk maken om 'elke Belg te profileren in functie van onder meer zijn sociale, fiscale, juridische en gezondheidsstamboom'.

'Wat we vandaag vernemen, is totaal onaanvaardbaar', reageert Kamerlid Cécile Thibaut (Ecolo). 'De publieke databanken organiseren en met elkaar verbinden om het toezicht op onze burgers en bedrijven te verhogen, kan geen doel zijn in een rechtsstaat. Wij vragen daarom dat Frank Robben zo snel mogelijk in de commissie wordt gehoord om duidelijkheid te scheppen over het project, de draagwijdte en democratische legitimiteit.'

Groen-kamerlid Stefaan Vanhecke is het daar mee eens. 'Verschillende databanken met publieke gegevens over sociale zekerheid, gezondheid en economie samenvoegen om burgers en bedrijven te controleren, kan niet in onze rechtsstaat. Wij willen Frank Robben dan ook zo snel mogelijk ondervragen over de democratische legitimiteit van dit project in een parlementaire commissie.'

Ook PS-Kamerlid Khalil Aouasti wil staatssecretaris voor Digitalisering en Privacy Mathieu Michel (MR) ondervragen over het project. 'Geen 'Big Brother' die het privéleven van de Belgen ondermijnt', tweet hij.

