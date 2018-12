Ecolo heeft alternatief voor verlaging btw op elektriciteit, ook MR verkiest gerichte maatregel

De Franstalige groenen pleiten er wel voor het equivalent van zo'n btw-verlaging te herverdelen onder 'wie het meest lijdt onder de sociale en economische crisis'. Een andere prioriteit is de concretisering van de kernuitstap.

'De situatie begint duidelijker te worden', verklaarde covoorzitter Jean-Marc Nollet donderdag op de RTBF. 'We zullen in lopende zaken zitten en van zodra de bladzijde van de N-VA-MR-regering is omgedraaid, kunnen we vooruitgaan.'

Een van de maatregelen die naar voren worden geschoven om de koopkracht te ondersteunen, is een verlaging van de btw op elektriciteit. Die werd onder de regering-Di Rupo verlaagd van 21 naar 6 procent, maar de regering-Michel maakte die ingreep bij het begin van de legislatuur ongedaan. De btw opnieuw verlagen was een van de voorstellen die ontslagnemend premier Charles Michel dinsdag - tevergeefs - richting de linkse oppositie lanceerde.

Ecolo is evenwel geen voorstander van een lineaire verlaging. Die zou immers ook de meest begoeden bevoordelen, terwijl 'zij dat niet echt nodig hebben'. De groenen willen de btw op 21 procent houden en het equivalent van de kostprijs van een btw-verlaging voor de staat, herverdelen onder 'wie het meest lijdt onder de sociale en economische crisis'. Dat bedrag wordt geschat op 500 tot 600 miljoen euro. Over de vraag onder welke vorm het bedrag zou terugvloeien, kan worden gepraat.

MR: 'De kost van energie weegt niet in elk budget even zwaar door'.

Ook de MR is eerder te vinden voor een gerichte steunmaatregel voor wie daar het meeste profijt bij heeft, dan voor een algemene verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent. Bovendien zou die btw-verlaging de automatische indexering van de lonen en uitkeringen uitstellen, zegt voorzitter Olivier Chastel.

Chastel bevestigde woensdagavond op de RTBF dat zijn partij de koopkracht wil opkrikken. Hij benadrukte daarbij dat de fiscale hervormingen die de federale regering heeft doorgevoerd, ervoor hebben gezorgd dat 'de nettolonen aanzienlijk stijgen'. In een mededeling donderdag noemt de voorzitter van de Franstalige liberalen het essentieel steun te bieden aan de 'sociale huurders, de gepensioneerden en de lage en middeninkomens'. Volgens Chastel werkte premier Charles Michel al weken aan voorstellen in dat verband. 'De bevriezing van de prijzen van diesel en benzine die begin december werd beslist, past in dat kader.'

Een algemene daling van de btw op elektriciteit is volgens Chastel 'niet de goede oplossing', omdat 'de kost van energie niet in elk budget even zwaar doorweegt'. Daarom pleit de MR voor een gericht systeem, voor wie daar het meest nood aan heeft.

Kernuitstap

Een tweede prioriteit voor de groenen is de kernuitstap. 'Het vertrek van N-VA uit de regering maakt het vandaag eindelijk mogelijk de kernuitstap te realiseren. We staan ter beschikking om met de minister samen te werken, zelfs tijdens de vakantie', aldus Nollet.

Nollet gaat later op de dag, samen met de andere Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi, langs bij koning Filip in het kader van diens consultaties.