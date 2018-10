Dyab Abou Jahjah in 2019 zelf op lijst Be.One in Brussel

Abou Jahjah maakte een eerlijke analyse over de resultaten van de nieuwe partij. 'Be.One heeft een moeilijke start gekend gisteren, maar is wel uit de startblokken geraakt.'

De grootste teleurstelling voor Abou Jahjah was Gent, terwijl het resultaat in Mechelen (3%) hem vrolijk stemt. 'Met veel overtuiging en creativiteit is Be.One Mechelen erin geslaagd de standpunten van de partij in de verf te zetten en het verschil met de traditionele partijen te laten zien.'

Tijdens de regionale verkiezingen in 2019 zal hij zelf op de Be.One-lijst in Brussel staan. 'Dat zal de kracht en duidelijkheid van de partij enkel ten goede komen. De gemeenteraadsverkiezingen kwamen te vroeg voor ons. In Brussel hebben we dat snel begrepen en gekozen om te wachten, maar in Vlaanderen hebben we ons kans gewaagd.Lessons learned, we bouwen verder op.'