Dwangarbeid in Belgisch-Congo, de keerzijde van het economisch succes

Op 15 november 1908 nam de Belgische overheid Congo over van Leopold II. De koning had onder zware binnen- en buitenlandse druk zijn Kongo-Vrijstaat moeten afstaan. De pers hekelde de gewelddadige manier waarop Congolezen rubber moesten oogsten. België gooide het over een andere boeg. Voortaan was elke vorm van dwangarbeid uit den boze. De Charte Coloniale - een soort koloniale grondwet - legde de rechten van arbeiders vast. Het was verboden om Congolezen te dwingen om te werken in de privésector. De lokale bevolking hoefde ook niet meer te werken voor de koloniale overheid. Een belasting in Congolese frank verving corveediensten en naturabetalingen.

