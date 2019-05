Nu alle verkiezingsresultaten bekend zijn, loont het de moeite om in de cijfers te duiken. Knack selecteerde vijf opvallende vaststellingen voor u.

1. John Crombez doet beter dan Wouter Beke en Gwendolyn Rutten

Met de barslechte resultaten van SP.A in het achterhoofd lijkt de vaststelling contra-intuïtief. Maar SP.A-voorzitter John Crombez haalde in zijn eigen West-Vlaanderen meer voorkeurstemmen dan zijn collega-voorzitters van CD&V en Open VLD. De West-Vlaming verzilverde 55.678 stemmen, tegenover 46.940 stemmen voor Wouter Beke (CD&V) in Limburg en 44.866 stemmen voor Gwendolyn Rutten (Open VLD) in Vlaams-Brabant.

Bart De Wever (N-VA) blijft ontegensprekelijk 's lands populairste voorzitter, met 242.386 voorkeurstemmen.

SP.A-voorzitter John Crombez op 26 mei 2019. © Belga

2. Hendrik Bogaert doet beter dan Wouter Beke

Was het een slip of the tongue, toen CD&V-lijsttrekker Hendrik Bogaert zich 'klaar' achtte voor het voorzitterschap in volle campagneperiode? Misschien niet. De West-Vlaamse lijsttrekker behaalde in ieder geval 48.421 voorkeurstemmen, tegenover 46.940 stemmen voor Wouter Beke (CD&V). Een persoonlijke opsteker?

Hendrik Bogaert © BelgaImage

3. Geert Bourgeois haalt zijn gram tegen Guy Verhofstadt

Ten tijde van paars stond de eenzame N-VA'er Geert Bourgeois steeds paraat om toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open VLD) te bestoken in de Kamer. Nu, jaren later, moet de gewezen premier de duimen leggen tegen zijn rivaal. Bij de Europese verkiezingen haalt de afscheidnemende Vlaams minister-president 343.290 voorkeurstemmen. De liberaal komt met 342.460 slechts 830 stemmen tekort.

Geert Bourgeois © Isopix

4. Valerie Van Peel klopt Kristof Calvo

Tegen wil en dank werd Groen-kopman Kristof Calvo door N-VA voorgesteld als kandidaat-premier. Bart De Wever vergeleek het zelfs met 'een nachtmerrie'. Het zal de N-VA dan ook plezieren dat Valerie Van Peel, nummer twee op de Antwerpse Kamerlijst, meer voorkeurstemmen haalt dan lijsttrekker Calvo. Het verschil tussen beide Kamerleden bedraagt 2.104 stemmen.

Lees ook: Waarom het resultaat van Groen simpelweg ondermaats is

Kristof Calvo (Groen) op 26 mei 2019. © Belga

5. Grete Remen neemt haar stemmen niet mee naar Open VLD

Door onvrede bij de lijstvorming binnen N-VA, vertrok de Limburgse Grete Remen naar de concurrentie. Bij Open VLD kreeg ze de eerste opvolgersplaats toegewezen. Toch lijkt de onderneemster wat van haar voorkeurstemmen te hebben achtergelaten bij N-VA. In 2014 behaalde ze 19.604 stemmen, zondag bleven daar nog 5.931 van over.