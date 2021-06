MR-Kamerlid Denis Ducarme voelt zich niet meer gebonden door de solidariteit die traditioneel onder de regeringspartijen heerst, tenminste voor wat betreft voorstellen van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo).

Dat heeft alles te maken met Schlitz' beslissing om de hoofddoekdragende Ishane Haouach te benoemen als regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

Ducarmes partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez toonde zich dinsdag al erg misnoegd over de aanstelling van Haouach. De aanstelling van een vrouw met hoofddoek druist volgens de Franstalige liberalen in tegen de neutraliteit van de staat.

In de Kamer verklaarde Ducarme woensdag dat hij zijn principiële steun aan zijn coalitiepartner intrekt. Voorstellen van Schlitz zal hij voortaan 'à la carte' beoordelen, zei hij, 'zoals u hebt gehandeld toen u enkele leden van de meerderheid minachtte'.

Schlitz zelf verdedigde in de Kamer haar keuze voor Haouach. Ze wees erop dat ze een diploma van de Solvay Brussels School op zak heeft en kan bogen op een rijkgevulde carrière in de privésector. 'Als ik u zo hoor, kan iemand die een hoofddoek draagt haar functie niet correct of niet op een neutrale manier uitoefenen', wierp ze Ducarme voor de voeten. De oud-minister ontkende dat hij Haouach persoonlijk viseert.

Bij Ecolo wordt intussen de vaststelling gemaakt dat de meerderheid voortaan 'een lid van de MR minder telt'.

