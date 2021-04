Sinds de invoering van de dubbele familienaam in juni 2014, blijft het jaarlijkse aantal mensen dat er gebruik van maakt beperkt. In 91 procent van de gevallen wordt nog altijd voor de naam van de vader gekozen, schrijven de kranten van Mediahuis donderdag.

Van de 94.577 kinderen met de Belgische nationaliteit die vorig jaar in ons land werden geboren, kregen 5.557 kinderen een dubbele familienaam met volgorde ­vader-moeder en 1.353 een dubbele familienaam met volgorde moeder-vader, blijkt uit cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken. In Vlaanderen ging het om een totaal van 53.480 kinderen, van wie er 2.088 een dubbele familienaam vader-moeder en 657 moeder-vader kregen. 48.576 pasgeborenen kregen enkel de naam van de vader, 2.159 enkel de naam van de moeder. De mogelijkheid voor ouders om een dubbele achternaam te geven of enkel die van de moeder, wordt dus amper benut. In Brussel en Wallonië wordt wel iets vaker de naam van de moeder aan het kind gegeven, maar zelfs daar gaat het om maar vijf procent. Socioloog Ignace Glorieux (VUB) verwacht niet dat de curve in de toekomst bokkensprongen zal maken. 'Het is natuurlijk heel patriarchaal, enkel de naam van de vader geven. Maar veel ­families hechten nog altijd belang aan hun stamboom. Het is traditie. Maar het is niet omdat we het al eeuwen doen, dat we het vandaag normaal moeten vinden dat kinderen alleen de naam van hun vader dragen.'