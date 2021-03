De advocaat van Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) heeft een wrakingsverzoek ingediend voor onderzoeksrechter Annemie Serlippens. Uit een aantal tweets die ze likete, zou haar vooringenomenheid blijken.

Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Het gerechtelijk onderzoek naar Van Langenhove, die onder meer verdacht wordt van het aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld, is sinds de start in 2018 in handen van de Gentse onderzoeksrechter Annemie Serlippens. Zij is voormalig persmagistraat en erg actief op Twitter. De verdediging van Van Langenhove grijpt haar Twittergedrag aan om te claimen dat ze niet onpartijdig is.

'Ranzig en fascistisch'

In het tien pagina's tellende verzoekschrift tot wraking zitten screenshots van verschillende tweets die door Serlippens geliket zouden zijn. Eén daarvan is het korte gedicht 'Van Theo's en Driezen' dat Stijn De Paepe maakte voor De Morgen. In zijn tweet van 19 mei 2019 staat onder meer 'Waar ranzig normaal wordt, fascistisch banaal wordt'.

Van Langenhoves advocaat Joos Bosquet schrijft in het verzoekschrift dat de onderzoeksrechter 'door dit bericht te liken, stelt dat zijn cliënt ranzig en fascistisch is'.

Het onderzoek naar Van Langenhove liep toen al, een maand later werd hij in verdenking gesteld. Het is het tweede wrakingsverzoek tegen Serlippens op korte tijd. Enkele weken geleden werd ze met succes gewraakt door Hans Rieder, de advocaat van de vroegere Optima-topman Jeroen Piqueur.

