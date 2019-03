Drie vrouwen, gevlucht uit eigen land: 'Ik heb niet gekozen voor België, ik wilde alleen overleven'

De ene vluchtte voor een dictator, de andere voor een burgeroorlog. Wat ze gemeen hebben, is dat ze het als vrouw extra zwaar hadden. 'Ik voelde zo veel druk om te tonen wat voor "goede vluchteling" ik was.'

Met The History of Her Story publiceert De Vrouwenraad een boekje met getuigenissen van vrouwen die de afgelopen 25 jaar naar België zijn gevlucht. 'In 2010 deden we al onderzoek naar de leefsituatie van asielzoeksters in de Belgische opvangcentra en publiceerden we daarover een onderzoeksrapport', vertelt Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad. 'Er waren veel problemen, vooral op het vlak van privacy en infrastructuur. We merkten ook dat die vrouwen emotioneel heel kwetsbaar zijn: vaak hebben ze traumatische ervaringen meegemaakt in hun land van herkomst of tijdens hun vlucht. En ook in ons land staan ze veelal geïsoleerd. Daarom zijn we begonnen met een buddywerking, want een sterk netwerk is cruciaal.'

...