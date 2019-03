Drie nieuwe zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld

Daarvoor wordt 4,5 miljoen euro vrijgemaakt. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) dinsdagmorgen bekendgemaakt in het UZ Gent, dat in 2017 als eerste met het proefproject startte.

Het gaat om centra die verbonden zijn aan ziekenhuizen en alle diensten aanbieden voor slachtoffers van seksueel geweld, van medisch onderzoek tot politie en parket. Sinds de start van het project hebben 1.281 slachtoffers zich aangeboden. 'Dat is veel meer dan verwacht', zegt Peeters. 'Er is ook een grotere aangiftebereidheid. Bijna zeven op de tien slachtoffers die zich bij de centrale aanmeldden, diende klacht in bij de politie'.