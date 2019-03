'Drie miljoen Belgen hebben een moeilijke relatie met alcohol'

'Stoppen met drinken heeft me geholpen om mijn angsten van me af te werpen', zegt Michael Niclaus. 'Voortaan geef ik me over aan het leven.' Na een tien jaar durende verslaving trekt Niclaus het land rond als alcoholconsulent. Honderdvijftig lezingen per jaar, individuele coaching en straks ook een boek: Succesvol minderen of stoppen met alcohol.

...