Een 42-jarige man uit het Oost-Vlaamse Lievegem riskeert een gevangenisstraf van drie maanden en een boete van 800 euro omdat hij Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) en haar gezin per e-mail bedreigde in de nasleep van de beslissing van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende tellers.

In 2018 liet de Oost-Vlaming zich door een collega overhalen om zonnepanelen op zijn dak te laten leggen. Daarbij werd ook een digitale elektriciteitsmeter geïnstalleerd. De vernietiging van de Vlaamse regeling rond de virtueel terugdraaiende teller van de digitale elektriciteitsmeter door het Grondwettelijk Hof in januari betekende voor de veertiger, net als voor vele andere gezinnen, een grote financiële tegenslag. De man stuurde in een vlaag van woede een mail vol met bedreigingen naar Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Die deed prompt aangifte van de bedreigingen. Veertien dagen later kreeg de Oost-Vlaming bezoek van de politie.

'Spijt betuigd'

'Ik heb de feiten onmiddellijk toegegeven en spijt betuigd', zo zei de veertiger vrijdagmorgen tegen de Tongerse strafrechter. 'Ik wist dat ik iets gestuurd had, maar wist niet meer wat. Het was verkeerd verwoord.'

Het was niet de eerste keer dat de Tongerse strafrechter een zaak van beledigingen aan het adres van de in Genk wonende minister moet behandelen. Het was wel de eerste zaak van beledigingen in het kader van het energiedossier. 'De minister maakt er een punt van om daar een duidelijk signaal te willen geven', zo verduidelijkte advocate Charlotte Verhaeghe waarom de minister klacht indiende en er een celstraf van 3 maanden werd gevorderd. 'Er waren ook bedreigingen aan haar familie gericht.'

De Oost-Vlaming stuurde na zijn ondervraging door de politie wel een brief met verontschuldigingen naar de minister. 'Dat wordt geapprecieerd. Alle klachten zijn door het kabinet beantwoord. Maar de reactie van meneer was fout.' Vonnis op 4 juni.

