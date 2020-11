Academici van de Franstalige universiteit van Brussel (ULB) en activisten van de mensenrechtenorganisatie Amnesty zullen de komende drie dagen actievoeren aan de Iraanse ambassade in Brussel. Ze protesteren daarmee tegen de mogelijke executie van Ahmadreza Djalali, de Iraanse wetenschapper en gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), zo kondigt Amnesty aan.

Op maandag, dinsdag en woensdag zal er op initiatief van de ULB-academici telkens tussen 10.00 en 16.00 uur actiegevoerd worden op de campus van de universiteit, tegenover de ambassade. Dit zal gebeuren in kleine groepjes, met een groot spandoek en pancartes.

Djalali zit sinds april 2016 opgesloten in Iran, nadat hij beschuldigd werd van spionage en de dood van twee Iraanse nucleaire experts. Na een schijnproces werd hij ter dood veroordeeld. Begin deze week telefoneerde hij zijn vrouw, Vida Mehrannia, om afscheid te nemen. Hij vertelde haar dat hij in isolatie zou worden geplaatst in een gevangenis in de stad Karaj. Dit wordt vaak als een laatste stap gezien vooraleer een gevangene geëxecuteerd wordt.

Vanuit verschillende hoeken wordt druk gezet op Iran om professor Djalali niet te executeren. Onder meer de federale en de Vlaamse regering roepen de Iraanse autoriteiten daartoe op. En de Europese Unie zei 'uiterst bezorgd' te zijn over de berichten over een nakende terechtstelling.

'Dr. Djalali is een gerenommeerde academicus die niet thuishoort in de dodencel', zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. 'Hij werd veroordeeld na een manifest oneerlijk proces omdat hij weigerde te spioneren voor de Iraanse autoriteiten. De man is een van de zovele slachtoffers van het repressieve Iraanse regime.'

Vrijdag voerden VUB-studenten ook al actie aan de Iraanse ambassade. In de grasstrook voor het gebouw schreven ze met bloem de boodschap '#SaveAhmadreza'. En maandag zal tussen 17.00 uur en 21.30 uur het Braemgebouw op de VUB-campus Etterbeek verlicht worden als teken van steun voor de Iraans-Zweedse VUB-gastdocent.

