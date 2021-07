Het ecomodernisme maakt school bij jonge Groenen, denkt gewezen boegbeeld Bart Staes. Jong Groen-covoorzitter Jordy Sabels ontkent. 'Groen hoeft niet te waken over ons.'

Groen moet ervoor zorgen dat 'dwaze ideeën' over kernenergie en genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) niet 'opborrelen' bij de jonge groene partijleden. Dat zegt Bart Staes, gewezen Europees boegbeeld voor Groen, in een filmpje dat maandag opnieuw begon te circuleren op sociale media. Volgens Staes is een beperkte groep jongeren 'in de greep van het ecomodernisme', onder invloed van de 'lobby' van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en filosoof Maarten Boudry.Staes is al jarenlang een fervent tegenstander van ggo's. In 2012 was hij coauteur van het boek Ggo's: droom of nachtmerrie?, waarin hij onder meer de 'kweekrechten, patenten en de macht van multinationals' in het ggo-verhaal belicht. Tot in 2019, zijn twintigste jaar in het Europees Parlement, bleef hij zijn kritiek aanhouden.Volgens Jordy Sabels ligt die onafgebroken strijd mee aan de basis van de verwijten richting de jonge groenen. De covoorzitter van Jong Groen verwerpt de aantijgingen. 'Jong Groen komt hier slecht uit en dat is jammer.'Hoe kijkt Jong Groen dan naar ggo's?Jordy Sabels: Het verschil met Groen is niet heel scherp. De partij zegt 'nee, want' tegen ggo's, wij zeggen 'ja, maar'. Uiteraard moeten we er goed over nadenken. We willen geen aardappelcrisis waarbij er maar één soort plant gebruikt wordt. Maar de technologie op zich moeten we niet verketteren. We waren vooral slechtgezind omdat Bart Staes aangaf dat Groen zou moeten ingrijpen, terwijl wij partijonafhankelijk zijn. Groen hoeft niet te waken over ons. Trouwens, voorzitter Meyrem Almaci zou zoiets nooit zeggen.Wat met de kerncentrales?Sabels: Wij hebben quasi dezelfde eis: wij zijn voor een kernuitstap en voor de tijdelijke inzet van gascentrales. Tegelijkertijd sluiten wij niet uit om nieuwe technologie te onderzoeken.En dat is volgens u geen ecomodernisme, dat zich afzet van de eerder traditionele milieubeweging?Sabels: Nee. Net als Groen is Jong Groen een pluralistische organisatie. Iedereen kan zijn mening zeggen via basisdemocratie. Kleine nuanceverschillen worden nu uitvergroot. In tegenstelling tot Groen doen wij ieder jaar een congres. Onze standpunten krijgen sneller een update. Het laatste ideologisch congres van Groen dateert al van 2017. Leven die debatten dan ook bij de moederpartij?Sabels: Ja, en dat is maar goed ook. Zodra het standpunt wordt vastgelegd, dan verdedigen we dat. We hebben wel al gemerkt dat een deel van onze leden en die van Groen niet meer weten wat ecologisme inhoudt. Daarom zijn we gestart met vormingen, zoals zomerkampen. Groenen die niet weten wat ecologisme is?Sabels: Voor sommigen is het niet duidelijk en scherp meer. Dat geldt ook voor sommige parlementsleden. In de voorbije maanden waren sommigen gigantische voorstander van de avondklok. Meyrem en Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout zijn daar altijd tegen ingegaan. De avondklok tast vrijheden aan en past niet in een sociaal denkkader, het is dus totaal onecologisch.Dat klinkt meer als een debat over de koppeling tussen het ecologische en het sociale: hoe een groener beleid voeren zonder de kwetsbaren te treffen.Sabels: Er moét zelfs geen koppeling gemaakt worden, die is er al. Wij zijn voor herverdeling, maar dan wel binnen de grenzen van de planeet. Het verschil tussen ons en socialisten is dat er voor ons maar één koek is die verdeeld kan worden. Socialisten willen die koek altijd maar groter maken. Voor ons is het dus duidelijk: de armsten moeten niet meebetalen. In het debat over de salariswagens hadden wij dan ook duidelijk geweest: we zouden die afnemen zonder een vergoeding in de plaats te geven. Pas op, het gaat voor alle duidelijkheid niet over bedrijfswagens, maar over salariswagens.Het debat tussen ecologie en gelijkheid woedt ook bij Vooruit. De socialisten plaatsen bijvoorbeeld vraagtekens bij de lage-emissiezones in grote steden.Sabels: Ecologisten denken veel verder op lange termijn. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen op de tram en bus geraakt, inclusief ministers. Wij wensen niet dat iedereen met een auto in de lage-emissiezone rijdt. Daarnaast zijn wij voorstander van het concept van een CO2-portefeuille: een taxshift op basis van CO2-uitstoot. Die zou er zelfs voor zorgen dat mensen in armoede geld terugkrijgen, want hun CO2-uitstoot ligt veel lager. Tot slot, hoe kijkt u naar de sluimerende regeringscrisis over de hongerstakende sans-papiers?Sabels: Wij denken dat de druk van het progressieve front - daarmee bedoel ik Groen, Ecolo en PS - nodig was. Nu beweegt er wat, al is dat nog niet genoeg. Wij vinden dat mensen die niet terecht kunnen bij de bemiddelaar (speciaal gezant Dirk Van den Bulck, nvdr) omdat ze in een te precaire situatie verkeren, recht hebben op voorlopige medische regularisatie voor drie maanden. Wij zijn dus geen opengrenzenlobby, maar een overlijden zou ingaan tegen de basiswaarden van Vivaldi.