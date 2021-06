Defensie heeft een procedure opgestart voor de ambtsopheffing van de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) gezegd in de Kamer.

Conings, een geradicaliseerde korporaal, is sinds maandag 17 mei op de vlucht met een hoop zware wapens die hij uit een depot van Defensie kon meenemen.

De man, die nog steeds spoorloos is, werd al een tijdje gevolgd door de militaire inlichtingendienst ADIV voor zijn extreemrechtse sympathieën en dreigingen ten aanzien van viroloog Marc Van Ranst.

Dedonder liet woensdag in de Kamercommissie Defensie weten dat Conings onwettig afwezig is sinds 19 mei. 'Zijn wedde is sindsdien niet meer betaald. En de procedure voor zijn ambtsopheffing is opgestart.'

Over de lopende onderzoeken bij het Comité I en de algemene inspectie van Defensie kon de minister nog niets kwijt, aangezien die nog niet zijn afgerond.

Conings, een geradicaliseerde korporaal, is sinds maandag 17 mei op de vlucht met een hoop zware wapens die hij uit een depot van Defensie kon meenemen. De man, die nog steeds spoorloos is, werd al een tijdje gevolgd door de militaire inlichtingendienst ADIV voor zijn extreemrechtse sympathieën en dreigingen ten aanzien van viroloog Marc Van Ranst. Dedonder liet woensdag in de Kamercommissie Defensie weten dat Conings onwettig afwezig is sinds 19 mei. 'Zijn wedde is sindsdien niet meer betaald. En de procedure voor zijn ambtsopheffing is opgestart.' Over de lopende onderzoeken bij het Comité I en de algemene inspectie van Defensie kon de minister nog niets kwijt, aangezien die nog niet zijn afgerond.