Dode bij vechtpartij op snelwegparking in Wetteren: parking gaat tijdelijk dicht

Dat meldt de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers.

De feiten gebeurden rond 1 uur op de parking van de E40 richting de kust in Wetteren, waar in het verleden al mensensmokkelbendes opgerold zijn. Het slachtoffer is een transmigrant die neergestoken werd. Het slachtoffer, een 24-jarige man van vermoedelijk Eritrese afkomst, overleed ter plaatse.

Na overleg met de politie, het parket en de gouverneur heeft de Wetterse burgemeester Alain Pardaen beslist om de vrachtwagenparking voor een periode van drie maanden te sluiten. 'Vanaf morgenavond 20 uur gaat de vrachtwagenparking dicht. Die zal 24 uur op 24 gesloten zijn, omdat ook overdag geprobeerd wordt in de vrachtwagens te kruipen. De wagenparking, het tankstation en het wegrestaurant blijven wel open. We hopen dat de maatregel niet te lang nodig blijft en dat de invoering van het negenpuntenprogramma (het actieplan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken, nvdr.) en het openen van het transmigratiecentrum snel voor een betere situatie zorgt', zegt gouverneur Briers.