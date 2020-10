Van woonstbetredingen tot de klimaatwet: de regering-De Croo heeft nog lang niet alle gevoelige discussies uitgeklaard.

'Koffiekan, jerrycan, alles kan.' Met een nogal banale oneliner bundelde N-VA-fractieleider Peter De Roover de vele vraagtekens rond het akkoord van de regering-De Croo. Uiteraard zal een oppositiepartij de nieuwe regering niet bewieroken. Maar de Vivaldi-partijen hebben nog een pak losse eindjes in het regeerakkoord laten zitten.

...

'Koffiekan, jerrycan, alles kan.' Met een nogal banale oneliner bundelde N-VA-fractieleider Peter De Roover de vele vraagtekens rond het akkoord van de regering-De Croo. Uiteraard zal een oppositiepartij de nieuwe regering niet bewieroken. Maar de Vivaldi-partijen hebben nog een pak losse eindjes in het regeerakkoord laten zitten. De verhoging van het minimumpensioen 'richting 1500 euro' viel meteen op. Socialisten en liberalen zaaiden verwarring met uiteenlopende verklaringen: gaat het over netto of bruto? Er heerst ook onduidelijkheid over de voorwaarden. Zo blijft het minimumpensioen voorbehouden voor wie 30 jaar werkt. Maar wat met mensen die langere periodes niet werkten, door werkloosheid of diverse verlofstelsels? Waar die grens precies zal liggen, is onduidelijk. 'Een adder onder het gras', noemt pensioenexpert Ria Janvier (UA) het op Knack.be.Ook over de bijdrage van de grootste vermogens bestaat er verwarring. Dat ligt aan de omschrijving, die rept over een 'eerlijke bijdrage van de personen die de grootste draagkracht hebben', maar nooit concreet wordt. Dito onzekerheid over de ruimere fiscaliteit. 'Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd', staat in de teksten, 'behalve in het kader van budgettaire discussies.' Die kondigen zich pittig aan.Op het beleidsthema asiel en migratie dreigt een los eindje voor heibel te zorgen tussen staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) en Groen-Ecolo. Een voorproefje was al te zien in het Canvas-programma De Afspraak. Daar sloot Mahdi de omstreden woonstbetredingen niet uit. Al in de regering-Michel wilden de CD&V en de N-VA de politie de kans geven om een privéwoning te betreden om een illegale persoon te klissen. De andere studiogast, Groen-minister Tinne Van der Straeten, zat er zichtbaar ongemakkelijk bij. Rond de kernuitstap blaast de nieuwe ploeg warm en koud. Enerzijds is volgens de groenen de kernuitstap in 2025 een feit. Anderzijds wordt in november volgend jaar een rapport verwacht dat kán leiden tot het langer openhouden van twee reactoren. Over een ander gevoelig thema, het communautaire, hangt eveneens mist. Het proces dat moet leiden naar een nieuwe staatsstructuur vanaf 2024 begon met een valse noot. Het regeerakkoord zegt dat twee vicepremiers de wetteksten zullen voorbereiden. Uiteindelijk belandt die taak bij twee 'gewone' ministers: Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR).De CD&V wil nog deze legislatuur delen van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen overhevelen. Dan zal ze op zoek moeten naar 100 zetels om aan een tweederdemeerderheid te raken. De Croo en co. dreigen afhankelijk te worden van de N-VA. Maar staat die te springen om te helpen? Vivaldi wil daarnaast grondwetsartikel 7bis aanpassen. Dat stond vorig jaar in het middelpunt van de belangstelling. Een update zou een klimaatwet mogelijk maken. Die wet, die onder andere werd opgesteld door academici en doelstellingen en nieuwe instellingen bevat, zou nu een comeback kunnen maken. Met een belangrijke voorwaarde: de deelstaten moeten akkoord gaan. Als de regering de wijziging al kan doorvoeren, dan is ze voor een klimaatwet opnieuw afhankelijk van de N-VA in de persoon van de bevoegde Vlaamse minister Zuhal Demir.