Er zijn dit schooljaar veel meer leerlingen ingeschreven in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de verschillende onderwijskoepels dinsdag publiceerden.

'Er zitten nu meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan voor de invoering van het m-decreet', zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De koepel vraagt dat de Vlaamse regering ingrijpt.

Vooral in het buitengewoon kleuteronderwijs is het aantal leerlingen spectaculair gestegen. In het katholiek onderwijs waren er een vijfde meer inschrijvingen, in het gemeenschapsonderwijs GO! een tiende, en in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs een kwart.

Ook het buitengewoon lager en het buitengewoon secundair onderwijs tellen bij elke koepel dit schooljaar zowat 4 tot 8 procent meer leerlingen dan in het schooljaar 2020-2021.

'Met hogere inschrijvingscijfers in het buitengewoon onderwijs dan voor de invoering van het m-decreet, lijkt de droom van een inclusiever onderwijs voor elke leerling zoals het m-decreet dat beoogde, verder weg dan ooit', zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

'Hopelijk worden uit dat falen de juiste lessen getrokken voor het leersteundecreet.'

Boeve vraagt onder meer dat de voorwaarden voor nieuwe scholen versoepeld zouden worden.

