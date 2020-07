Donderdagmiddag maakte de Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een overzichtje.

Verplichting mondmaskers breidt fors uit

Het verplicht dragen van de mondmaskers wordt fors uitgebreid. Het gaat om markten, rommel- of antiekmarkten, winkelstraten en plaatsen met veel bezoekers, of die nu publiek of privé zijn. Ook in de publieke gebouwen komt er een verplichting. Vandaag geldt die verplichting al in onder meer winkels, op het openbaar vervoer en in musea.

Klanten van de horeca moeten gegevens achterlaten

Klanten van de horeca zullen voortaan een telefoonnummer of mailadres moeten achterlaten. Die maatregel moet er voor zorgen dat mensen in geval van een besmetting eenvoudiger kunnen worden verwittigd. Het is de bedoeling dat de gegevens na veertien dagen worden vernietigd, legde premier Sophie Wilmès uit.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur

Nachtwinkels zullen vanaf zaterdag de deuren om 22.00 uur moeten sluiten. De Nationale Veiligheidsraad wil daarmee voorkomen dat klanten van de horeca na sluiting naar de nachtwinkels trekken om zich daar te bevoorraden. Het is daar en in de buurt van die winkels dat soms problemen worden vastgesteld, verklaarde premier Sophie Wilmès.

Het algemeen vastgelegde sluitingsuur voor de horeca blijft ongewijzigd.

Bubbel blijft 15

De bubbel van 15 personen wordt, ondanks het advies van de experten van de Evaluatiecel (CELEVAL) níet verkleind tot 10. 'Niet iedereen moet gestraft worden', klinkt het argument (lees meer).

