Vanaf 8 mei mogen de terrassen weer open. Dat bevestigen verscheidene bronnen woensdag na afloop van het Overlegcomité. Vanaf die dag zou je ook opnieuw twee mensen van hetzelfde gezin thuis mogen ontvangen. Het reisverbod vervalt op 19 april, maar reizen wordt wel afgeraden.

Het Overlegcomité zat sinds 9 uur samen om zich te buigen over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De vergadering van de verschillende regeringen van ons land is intussen afgelopen. Om 17 uur volgt een persconferentie waarop de beslissingen worden toegelicht.

Een belangrijke discussie ging over de heropening van de terrassen. Dat wordt dus mogelijk vanaf 8 mei. De volledige heropening van de horeca was oorspronkelijk voorzien op 1 mei, maar het lag in de lijn der verwachtingen dat die timing niet zou worden gehandhaafd. Vanaf 8 mei zou je ook twee mensen thuis mogen uitnodigen.

Het reisverbod gaat vanaf 19 april zoals verwacht op de schop. Het was al een doorn in het oog van Europa dat ons land dat verbod zo lang had gehandhaafd. Reizen wordt dus opnieuw toegelaten, maar wel afgeraden.

Op 23 april staat een nieuwe vergadering van het Overlegcomité geprogrammeerd. Dan buigen de regeringen zich over de organisatie tijdens de zomer van bijvoorbeeld culturele evenementen, sport en jeugd.

Drie dagen later loopt de zogenaamde paaspauze af. Dat zou betekenen dat niet-essentiële winkels en niet-medische contactberoepen hun activiteiten weer gewoon mogen hernemen. Vanaf die dag breidt de buitenbubbel opnieuw uit van vier naar tien personen en er is ook sprake van testevents in de cultuursector.

De avondklok verdwijnt op 8 mei. In de plaats komt een samenscholingsverbod. Een evaluatie van de heropening van de horeca binnen zou in beeld komen eens het aantal bezette bedden op de afdeling intensieve zorg onder de 500 daalt.

Bekijk hier vanaf 17 uur de persconferentie van het Overlegcomité

