'Als we dit laten aanslepen, zullen we pieken zien die hoger zijn dan die van de tweede golf', zegt professor huisartsgeneeskunde en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie Dirk Devroey (VUB).

'In deze gemeenten is de derde golf al gestart.' Met die boodschap waarschuwt professor Dirk Devroey (VUB) voor wat ons te wachten staat. In gemeenten als Houthulst, Hamont-Achel en Zoutleeuw overstijgt de huidige piek in besmettingscijfers die van de tweede golf. 'Als we niets doen gaat dit fenomeen zich uitspreiden in heel het land', zegt hij.

...

'In deze gemeenten is de derde golf al gestart.' Met die boodschap waarschuwt professor Dirk Devroey (VUB) voor wat ons te wachten staat. In gemeenten als Houthulst, Hamont-Achel en Zoutleeuw overstijgt de huidige piek in besmettingscijfers die van de tweede golf. 'Als we niets doen gaat dit fenomeen zich uitspreiden in heel het land', zegt hij.Scholen gaan dicht bij een verdacht geval, plezierreisjes worden aan banden gelegd en een corona-testbus rijdt door Vlaanderen. Doen we niet genoeg?Dirk Devroey: (zucht) We zien nu vooral uitbraken in collectiviteiten, zoals scholen en woonzorgcentra. Mijn kaartjes geven aan dat er van West-Vlaanderen tot Limburg uitbraken zijn. Er zijn daarvoor verschillende vormen van preventie. Wat we nu doen is het opsporen van zieke mensen. Maar dat is onvoldoende als het virus zich gedurende twee of drie dagen voor het zichtbaar worden van symptomen verspreidt. Wat kunnen we dan nog doen?Devroey: Ik pleit voor primaire preventie: vermijden dat iemand ziek wordt. Daarom moeten we contacten vermijden. Deze semi-lockdown duurt zo lang dat mensen achterpoortjes beginnen op te zoeken. 80 procent van de mensen houdt zich aan de regels, maar 20 procent niet. Het zijn zij die het virus verspreiden.Pleit u voor een harde lockdown op z'n Nederlands? Inclusief het sluiten van de scholen? Devroey: Ik zie dat ook onderwijsspecialisten zoals Dirk Van Damme van de OESO pleiten voor de korte pijn. Dat zal natuurlijk invloed hebben op kinderen en leerkrachten. In Nederland sluit men de scholen ook en daar is men bezig aan een inhaalplan voor de volgende jaren. Ik besef dat het geen wenselijke maatregel is en dat we die lang hebben uitgesteld, maar je moet het aantal contacten beperken. Ook de winkels zijn nog open. Je zal een keuze moeten maken: we kunnen niet én scholen én winkels openhouden. Ik had liever gezien dat men drie weken geleden de grenzen had gesloten, maar we komen altijd te laat. De kappers en andere contactberoepen bergen hun hoop op heropening op 13 februari maar beter op?Devroey: Hadden de cijfers goed geëvolueerd, dan zou dat een sprankeltje hoop kunnen geven. Maar we zien al weken dat de cijfers stabiel blijven op een zeer hoog niveau. Eén vonkje is genoeg om de boel te doen ontvlammen. Denkt u dat de politiek van plan is om extra maatregelen te nemen?Devroey: We hebben de traditie om te laat te reageren. Mijn grootste vrees is niet alleen het virus en de doden, maar ook de economie en de mentale gezondheid. Dit duurt gewoon te lang. De mutanten gaan we niet meer buitenhouden, maar als we dit laten aanslepen zullen we pieken zien die hoger zijn dan die van de tweede golf, die al erg was. De trein is vertrokken, maar nog niet op volle vaart. Als je hem nu niet afremt, dan is hij niet meer te stoppen.