Dirk Devroey, professor Huisartsgeneeskunde vreest voor een derde golf. Hij denkt dat het virus vanuit het buitenland opnieuw ons land zal binnenkomen.

België mag niet dezelfde fout maken als in september door de coronamaatregelen te versoepelen terwijl de cijfers opnieuw de verkeerde kant uitgaan. Daarvoor pleit Dirk Devroey, professor Huisartsgeneeskunde en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Professor Devroey vreest voor een derde golf. De weekgemiddelden blijven dalen, maar dat zal volgens hem niet lang meer duren. In de week van 26 december tot en met 1 januari kwamen er per dag gemiddeld 1.582 bij, een daling met 14 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. Tijdens de kerstvakantie is er minder getest. Mensen bleven thuis en moesten niet naar het werk en ze kregen moeilijker een huisarts te pakken om zich te kunnen laten testen, verduidelijkt Devroey.

Vanaf nu wordt er opnieuw veel getest, denk maar aan de mensen die terugkomen van vakantie, en dat zullen we binnen enkele dagen ook zien in de cijfers.

Daarnaast wijst Devroey erop dat de druk op de ziekenhuizen en de intensieve zorg hoog blijft. 'De instroom van patiënten blijft dalen, maar het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt blijft stabiel', stelt hij. 'Proportioneel komen er veel mensen in het ziekenhuis terecht in vergelijking met het aantal positief geteste personen.'

Dat in heel wat grensgemeentes het aantal besmettingen stijgt, wijst er volgens de professor op dat het virus vanuit het buitenland opnieuw ons land zal binnenkomen. 'Nu buurlanden in lockdown gaan, lijkt het sluiten van de grenzen aan de orde', stelt hij. 'Een exponentiële groei moet in het begin al afgeremd worden, maar ik vrees dat we weer wat te laat zijn', verklaart Devroey.

Hij hoopt dat ons land niet opnieuw dezelfde fout maakt als eind september, toen versoepelingen zijn aangekondigd op een moment dat de cijfers opnieuw aan het stijgen waren.

Langs verschillende kanten klinkt een noodkreet van artsen die zeggen dat ze een derde golf niet meer aankunnen. Devroey wijst erop dat hun taak nu nog wordt uitgebreid met de vaccinaties. Die moeten uitgevoerd worden door artsen of verpleegkundigen onder het toezicht van artsen. Hij schaart zich dus ook achter de oproep om eerst de mensen die vaccinaties uitvoeren in te enten. We moeten goed nadenken of de strategie die we volgen de juiste is, want het gaat over de bescherming van de bevolking, besluit Devroey.

Lees ook: Zorgverleners willen als eerste worden gevaccineerd

België mag niet dezelfde fout maken als in september door de coronamaatregelen te versoepelen terwijl de cijfers opnieuw de verkeerde kant uitgaan. Daarvoor pleit Dirk Devroey, professor Huisartsgeneeskunde en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de Vrije Universiteit Brussel. Professor Devroey vreest voor een derde golf. De weekgemiddelden blijven dalen, maar dat zal volgens hem niet lang meer duren. In de week van 26 december tot en met 1 januari kwamen er per dag gemiddeld 1.582 bij, een daling met 14 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. Tijdens de kerstvakantie is er minder getest. Mensen bleven thuis en moesten niet naar het werk en ze kregen moeilijker een huisarts te pakken om zich te kunnen laten testen, verduidelijkt Devroey. Vanaf nu wordt er opnieuw veel getest, denk maar aan de mensen die terugkomen van vakantie, en dat zullen we binnen enkele dagen ook zien in de cijfers. Daarnaast wijst Devroey erop dat de druk op de ziekenhuizen en de intensieve zorg hoog blijft. 'De instroom van patiënten blijft dalen, maar het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt blijft stabiel', stelt hij. 'Proportioneel komen er veel mensen in het ziekenhuis terecht in vergelijking met het aantal positief geteste personen.'Dat in heel wat grensgemeentes het aantal besmettingen stijgt, wijst er volgens de professor op dat het virus vanuit het buitenland opnieuw ons land zal binnenkomen. 'Nu buurlanden in lockdown gaan, lijkt het sluiten van de grenzen aan de orde', stelt hij. 'Een exponentiële groei moet in het begin al afgeremd worden, maar ik vrees dat we weer wat te laat zijn', verklaart Devroey. Hij hoopt dat ons land niet opnieuw dezelfde fout maakt als eind september, toen versoepelingen zijn aangekondigd op een moment dat de cijfers opnieuw aan het stijgen waren. Langs verschillende kanten klinkt een noodkreet van artsen die zeggen dat ze een derde golf niet meer aankunnen. Devroey wijst erop dat hun taak nu nog wordt uitgebreid met de vaccinaties. Die moeten uitgevoerd worden door artsen of verpleegkundigen onder het toezicht van artsen. Hij schaart zich dus ook achter de oproep om eerst de mensen die vaccinaties uitvoeren in te enten. We moeten goed nadenken of de strategie die we volgen de juiste is, want het gaat over de bescherming van de bevolking, besluit Devroey.