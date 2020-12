De dichter was dit jaar een van de opvallendste verschijningen in De Slimste Mens ter Wereld op Vier.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? Doordat veel mensen tijdens de lockdown moesten binnenblijven, konden wilde dieren weer hun territorium opeisen en door woonwijken zwerven. In India en Zuid-Amerika hadden schildpadden het strand voor zich alleen en konden ze in alle rust hun eieren leggen. Werd u of een van uw naasten het slachtoffer van covid-19? Een paar kennissen raakten besmet, maar niets dramatisch. Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2019 hebt u gerealiseerd? Ik zou milder en minder drankzuchtig worden. Dat laatste is gelukt: ik ben al zes maanden van de drankduivel verlost. Maar milder ben ik helaas niet. Hebt u een nieuwe hobby ontdekt tijdens de lockdown? Nee, maar ik heb er ook geen gezocht. Veel lezen en schrijven, zoals steeds, bleek voldoende. Wat was het beste boek van 2020? De beste film? De beste tv-serie? De beste artiest? Ik las eindelijk Oblomow van Gontsjarow en The Golden Gate van Vikram Seth. Daarnaast alles van P.G. Wodehouse en veel religieuze poëzie, van William Blake, bijvoorbeeld. The Lighthouse vond ik een sterke film: beklemmend en gruwelijk, maar af en toe hilarisch. Beste serie? Zonder twijfel Killing Eve. Mijn favoriete artiesten blijven Ozzy Osbourne en AC/DC. Welke horecazaak hebt u het meest gemist? Walhalla, een hardrockcafé in Brugge. Zelf kom ik er nooit, maar mijn geliefde Frank wel. Ik koester die avonden alleen, net als het moment waarop hij weer thuiskomt, zielsgelukkig en dronken. Zodra het weer mag: wat wordt uw eerste reisbestemming? Tilburg. Daar wonen mijn beste vriend Tom America en zijn vrouw Willemien, bij wie ik graag ga logeren. Welke zorgverlener zou u in de bloemetjes willen zetten? Een van mijn beste vriendinnen, Bernadette Jacobs. Zij is poetsvrouw in AZ Sint-Jan in Brugge: een belangrijke schakel in de zorgsector en een heel dappere vrouw. Hoe en met wie viert u kerstavond? Met Frank. Gastronomisch zal het niet indrukwekkend zijn, maar ik zal wel het Nieuwe Testament en de evangeliën lezen en naar beeltenissen van de stal in Bethlehem kijken - hoe kitscherig ook. En naar Christmas in the Heart van Bob Dylan luisteren. Wat vindt u van onze nieuwe premier? Hij is weinig flamboyant, maar hij lijkt me wel integer. Welk sociaal medium gooit u eruit? Ik heb er geen. Bent u van plan uw Netflixabonnement te vernieuwen? Dat hebben we niet. Maar Frank nam onlangs een abonnement op Streamz en nu zijn wij, twintig jaar na de rest van de wereld, compleet verslingerd aan The Sopranos. Wie zult u deze kerst het meest missen? Mijn vader misschien. We hebben al langer een conflict. Maar met kerst schiet de verzoenende kant in mezelf tevoorschijn. Wilt u snel gevaccineerd worden? Ik heb wel wat hypochondrische trekjes, maar zo bang ben ik niet. Laat eerst de ouderen, kwetsbaren en het zorgpersoneel maar aan bod komen. Moet cultuur meer steun krijgen? Allicht wel, maar het is moeilijk. Kunstenaars willen tegelijk ook radicaal in de marge leven en geen rekenschap geven aan het beleid. Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? Nee. Maar we moeten ons gedragen alsof het nog te redden valt. Wie wenst u snel verzoening toe? Hongarije en homoseksualiteit. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Ik vrees van niet. Mensen zijn gedoemd om heel snel in oude patronen te vervallen. Straks zijn we met z'n allen weer corrupt. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2021? Mijn vijanden en vrienden wens ik minder materialisme, meer integriteit en veel meer zelfspot. En voor mezelf: meer mildheid.