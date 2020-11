In Wallonië zou de avondklok versoepeld kunnen worden op kerstavond, zo heeft Waals minister-president Elio Di Rupo donderdagavond aangegeven op de Franstalige openbare zender RTBF. Ook zou de sociale bubbel voor de gelegenheid tijdelijk uitgebreid kunnen worden.

'Kerstmis is een hyper-affectief familiefeest. We moeten een oplossing vinden', zei Di Rupo aan de vooravond van een Overlegcomité over de aanpak van de corona-epidemie.

In Wallonië geldt een avondklok van 22.00 tot 06.00 uur. Die regel zou volgens Di Rupo in de nacht van 24 op 25 december versoepeld kunnen worden. Een uitzondering op oudejaarsavond sluit de Waalse regeringsleider dan weer uit, wegens een 'feestelijk evenement'. Zo bevestigde hij impliciet dat de avondklok na 13 december wordt verlengd.

Het zou ook kunnen dat de gezinnen met Kerst meer dan één gast kunnen ontvangen. Di Rupo had het over de mogelijkheid om 2, 3 of 4 mensen over de vloer te krijgen, maar 'beeld u niet in dat u tien mensen zal mogen ontvangen', voegde hij toe.

