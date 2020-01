In het kader van de federale regeringsvorming legt Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) de bal in het kamp van CD&V. De Vlaamse christendemocraten moeten volgens hem een keuze maken tussen de eenheid of de splitsing van het land. Dat zei hij maandag op La Première (RTBF). In dat programma kwam de ex-PS-voorzitter ook terug op de mislukte voordracht van Zakia Khattabi. Hij wijst N-VA en Vlaams Belang met de vinger.

Daags voordat informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) een tussentijds verslag presenteren aan de koning, belegden ze zondag een vergadering met PS en N-VA. Bij de Franstalige socialisten is acht maanden na de verkiezingen echter te horen dat er nog steeds geen 'common ground' gevonden kon worden tussen de twee partijen die elk de grootste zijn in hun gemeenschap.

"De N-VA aanvaardt niets van wat wij op sociaal vlak als essentieel beschouwen voor onze burgers", zei Di Rupo maandag. Hij gaf de verhoging van de pensioenen en de toegang tot de gezondheidszorg als voorbeelden.

De oud-PS-voorzitter heeft geen vertrouwen in de N-VA. "Haar strategie bestaat uit verrotting. Ze zegt dat ze wil onderhandelen met de PS, maar biedt vervolgens geen garanties die vooruitgang mogelijk maken. Ze probeert aan te tonen dat het federale niveau niet meer werkbaar is."

Een van de mogelijke coalities is een zogenaamde Vivaldi-coalitie, met socialisten, liberalen, groenen en CD&V. Die laatste partij houdt vast aan de noodzaak van een federale regering met een meerderheid aan Vlaamse zijde. En daarvoor is de N-VA onontbeerlijk. Di Rupo: 'CD&V, waarover weinig gesproken wordt, heeft ook een rol te spelen: steunt de partij de eenheid of de splitsing van het land?'

'Ernstig politiek incident'

Di Rupo was niettemin te spreken over de mislukte voordracht van Zakia Khattabi als rechter van het Grondwettelijk Hof. Khattabi was voorgedragen door Ecolo, maar kreeg vrijdag bij de tweede stemming van de dag slechts de steun van 38 van de zestig senatoren. N-VA, Vlaams Belang en Els Ampe (Open Vld) hadden aangekondigd tegen te zullen stemmen, maar samen beschikken zij in de Senaat niet over een blokkeringsminderheid. Blijft dus de vraag welke andere senatoren bij de geheime stemming weigerden hun steun voor Khattabi uit te spreken.

Waals minister-president Di Rupo noemde de hele episode maandag op La Première (RTBF) een 'ernstig politiek incident'. 'Het is onaanvaardbaar dat een gemeenschap, met name de Nederlandstalige component van de Senaat, de benoeming van een Franstalige heeft geblokkeerd. Dat toont aan dat, als Vlaams Belang en N-VA het op een akkoord zouden gooien, ze morgen over een blokkeringsminderheid kunnen beschikken die het land blokkeert, of zelfs doet scheuren.' Khattabi heeft volgens Di Rupo 'alle kwaliteiten' om rechter bij het Grondwettelijk Hof te worden.

Bij Ecolo is de afwijzing van zijn kandidaat nog steeds niet verteerd. 'De facto hebben de nationalisten en extreemrechts zich verenigd om de aanval te openen op onze vrijheden en onze fundamentele rechten', zei minister van Cultuur van de Franse gemeenschap Bénédicte Linard maandagochtend op Bel-RTL. Ecolo gaat nu 'tijd voor analyse' nemen en daarna beslissen of het Khattabi nog eens voordraagt.

