Op de Antwerpse gemeenteraad heeft Karim Bachar (SP.A) maandagavond de eed afgelegd als schepen. De 44-jarige Bachar neemt de bevoegdheden Gelijke Kansen en Inburgering & Integratie op en ziet het tegengaan van polarisering als zijn belangrijkste taak.

Bij de start van de gemeenteraad legde Bachar maandag tegenover burgemeester Bart De Wever de eed af als schepen. Zijn twee kinderen waren ook aanwezig. 'Als geboren en getogen Antwerpenaar ben ik zeer fier dat ik schepen mag worden in deze mooie stad', zei hij vooraf. 'Ik zal er dan ook alles aan doen om mijn mandaat zo goed als mogelijk uit te voeren.' Na de coalitievorming was Bachar nochtans een van de drie verkozen gemeenteraadsleden van de SP.A die tegen het bestuursakkoord stemde.

Negen maanden later heeft hij zijn mening herzien: 'Er zijn heel wat gesprekken gevoerd, en je hebt je kunnen bezinnen. Je kan op de bank blijven zitten, of op het veld gaan staan en het verschil proberen maken', zegt de futsal-coach. Binnen zijn bevoegdheden Gelijke Kansen en Inburgering & Integratie wil Bachar zich vooral focussen op het tegengaan van polarisering en ervoor zorgen dat iedereen zicht Antwerpenaar kan voelen. Ook de praktijktests tegen discriminatie op de arbeids- en huurmarkt zijn voor de nieuwe schepen topprioriteit. 'Op dit moment zijn we nog aan het onderzoeken wie die praktijktesten kan uitvoeren.'