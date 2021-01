Na de uit de hand gelopen betoging voor de manifestatie voor de overleden Brusselse jongeman Ibrahima Barrie (23) zouden volgens burgemeester Kir al 70 tot 80 personen opgepakt zijn.

De burgervader betreurt dat de relschoppers profiteerden van dit herdenkingsmoment. De politie spreekt van tientallen arrestaties en maakt later nog een definitieve balans op.

Burgemeester Kir reageert teleurgesteld nadat de hommage aan Ibrahima Barrie die er kwam op vraag van zijn familie vreedzaam begon, maar toch nog uit de hand liep. 'Ik wil het vreedzame gedrag onderstrepen van iedereen die hem deze namiddag in alle rust is komen herdenken. Ik veroordeel op elk vlak het onverantwoorde gedrag van zij die hebben geprofiteerd van dit herdenkingsmoment om incidenten uit te lokken met de politie en vernielingen aan te brengen', stelt Kir.

Omstreeks 15.45 uur begon een eerste deel relschoppers zich af te scheiden van de betoging in de Brabantstraat om de politie te bekogelen met projectielen. De oproerpolitie was toen al in grote getale aanwezig. Omstreeks 17 uur was het einde van de betoging gepland en gingen de meeste manifestanten naar huis, maar een hardnekkige groep betogers bleef rondhangen. Een deel van de relschoppers had zich naar het Liedtsplein in Schaarbeek verplaatst, waar ze een antenne van de politie in brand probeerden te steken. Onderweg staken ze ook al vuilnisbakken in brand. Het waterkanon werd meerdere keren ingezet. Rond 19.30 uur zou de rust zijn teruggekeerd op het Liedtsplein. Enkele politievoertuigen werden beschadigd en twee politieagenten werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Een betoger die ten val kwam op het Liedtsplein werd eveneens afgevoerd.

Burgemeester Kir blijft wel achter beslissing staan om de betoging te laten doorgaan, want ook zonder toestemming zouden er mensen verzameld hebben. 'Met naleving van de hygiënemaatregelen was het advies van de politie positief. De mensen gingen sowieso samenkomen en dan is het beter om de manifestaties te omkaderen', geeft Kir aan.

De politie stelt in haar definitieve balans dat ongeveer 500 demonstranten deelnamen aan het protest. Normaal gezien zijn protestacties met zoveel mensen verboden omwille van de coronamaatregelen, maar burgemeester Kir gaf toch toestemming voor een samenkomst aan het politiebureau in de Brabantstraat. Vrienden, familieleden en sympathisanten van Barrie wilden met de actie duidelijkheid vragen over de manier waarop hij gestorven is.

Onduidelijke omstandigheden rond overlijden

De 23-jarige Ibrahima Barrie werd zaterdagavond rond 19.00 uur opgepakt aan het Noordstation. Volgens het parket controleerde de politie daar mensen die zich verzameld hadden en zo de coronamaatregelen niet naleefden. Ibrahima zou daarbij de vlucht genomen hebben en na een achtervolging opgepakt zijn. De jongeman werd vervolgens overgebracht naar het politiecommissariaat in de Brabantstraat, waar hij in elkaar zou gezakt zijn. De politie zou een ziekenwagen opgeroepen hebben die de jongeman overbracht naar het ziekenhuis. Daar zou Ibrahima omstreeks 20.22 uur overleden zijn.

Het onderzoek naar het overlijden van Ibrahima Barrie is in handen van de Dienst Enquêtes van het Comité P, maar intussen heeft ook het Vast Comité P een onderzoek geopend, meer bepaald naar het verloop van de slechtnieuwsmelding aan de familie van het slachtoffer. Die familie werd pas uren na de feiten op de hoogte gebracht en zou daarbij tegenstrijdige verklaringen te horen hebben gekregen.

