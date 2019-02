Deliveroo en Child Focus zoeken samen naar langdurig vermiste kinderen

'Naar schatting anderhalf miljoen mensen zullen op die manier oog in oog komen te staan met een van de zes kinderen en jongvolwassenen', zo klinkt het in een mededeling over het 'Ride to Find'-initiatief van Deliveroo. De verdwijningsaffiches verschijnen ook op sociale media.

Met het initiatief hoopt Child Focus op tips over de verdwijning van Gevriye Cavas (toen 6 jaar oud) in 1985 in Sint-Jans-Molenbeek, Ilse Stockmans (19) in 1987 in Leuven, Nathalie Geijsbregts (9) in 1991 in Leefdaal, Liam Van den Branden (2) in 1996 in Mechelen, Marijke Francis (21) in 2011 in Montenaken, Brian Borms (23) in 2017 in Zele. Iedereen die informatie heeft over een van deze verdwijningen, kan Child Focus de klok rond contacteren op het gratis nummer 116 000.

'We vertrekken vanuit het principe dat iemand, ergens, weet wat er gebeurd is met een kind dat al zo lang geleden verdwenen is. Of dat iemand over bepaalde informatie beschikt die hij of zij destijds niet als nuttig beschouwde en dus niet meldde', zegt Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus, in de mededeling. 'We hopen dat deze actie die persoon kan overtuigen vandaag alsnog naar voren te komen met de informatie.'