Dekoloniseren voor dummies: 'Het lijden van de (groot)ouders van Afrikaanse Belgen moet erkend worden'

Je leest het steeds vaker in de media: België worstelt met een onverwerkt koloniaal verleden. 'Onze geesten moeten nog dekoloniseren', klinkt het op debatten en in opiniestukken. Maar wat is dat eigenlijk, 'dekoloniseren'? En hoe verwerk je een collectief verleden? De meningen zijn verdeeld.