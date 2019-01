DéFI waarschuwt dat MR en PS zullen samenwerken met N-VA

'MR zal nog lang verantwoordelijkheid dragen als degene die N-VA in de federale regering heeft geloodst. Een partij die onze democratische waarden voor schut zet en de rechtsstaat schaadt', zei Maingain zondag aan vierhonderd militanten van zijn partij. 'Het schandaal met de humanitaire visa toont dat zelfs de toplui van de partij er niet voor terugdeinzen om een politiek van discriminatie te voeren.'

DéFI pleit voor een langdurige stop op institutionele hervormingen.

Maingain zwoer opnieuw plechtig nooit te zullen besturen met de Vlaams-nationalisten. Hij is naar eigen zeggen nog steeds trots dat hij in 2017 niet heeft meegewerkt aan de 'coup' van CDH-voorzitter Benoît Lutgen, die PS wou lozen in de Waalse regering, de Franse gemeenschapsregering en de Brusselse regering. Dat lukte uiteindelijk enkel in Wallonië. 'Als we daaraan zouden hebben meegewerkt, zou N-VA zijn toegetreden tot de Brusselse regering', aldus Maingain.

