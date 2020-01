In een interview met Le Soir bepleit de voorzitter van de kleine Franstalige partij Défi, François De Smet, een coalitie met de groene, liberale en socialistische families, aangevuld met de twee zetels van Défi, of eventeel de vijf van cdH.

Zo'n coalitie met Défi zou de naam "coalitie 77" moeten krijgen: naar het aantal zetels van de regeringscoalitie in de Kamer, én ook het geboortejaar van De Smet. Dat moet een "kleine maar stabiele en coherente meerderheid" opleveren, luidt het.

Een andere optie is volgens hem om Défi in die coalitie te vervangen door cdH. Dat zou dan een "kleine Vivaldi" moeten worden. In zo'n opstelling zou de premier dan geleverd kunnen worden door de Vlamingen.

"Als één taalgroep zwaar in de minderheid is, krijgt die als compensatie de teugels van de regering. Iedereen gaat er van uit dat de volgende premier Nederlandstalig zal zijn."

