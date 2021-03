De federale regering is niet van plan om een einde te maken aan het contract voor de aankoop van de F-35A-gevechtsvliegtuigen. Dat heeft de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) gezegd in de commissie Landsverdediging. Ze werd er ondervraagd na uitspraken van de chef van de US Air Force, generaal Charles Brown, die twijfel zaaiden over het wapenprogramma.

Parlementsleden van zowel oppositie als meerderheid waren ongerust over de uitspraken van Brown. Tijdens een soms verhit actualiteitsdebat in de Kamercommissie herhaalde de minister haar uitspraken van donderdag in de plenaire vergadering. Daarin stelde ze dat het niet mogelijk is om terug te komen op het contract met de Amerikaanse regering voor 34 van de F-35-gevechtsvliegtuigen, voor een bedrag van ongeveer 3,6 miljard euro. 'De huidige regering heeft de intentie niet het contract te beëindigen', aldus Dedonder tweemaal tijdens het debat. Ze verzekerde dat er geen verontrustende elementen voor Defensie zijn in het dossier.

